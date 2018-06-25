Altın fiyatlarındaki gerileme kuyumcuları sevindirdi

EDİRNE (AA) -Seçimlerin ardından altın fiyatında yaşanan düşüş, kuyumcuları sevindirdi.

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerden önce piyasalarda olumsuzluk ve gerginlik yaşandığını söyledi. Seçimin ardından fiyatların düşeceğini öngördüklerini anlatan Kalkan, "Her seçimde böyle olmuştur. Mevcut hükümetin devamı tabii ki fiyatları oldukça geriletti, düşürdü, gergin ortamı stabilize etti. Her şey daha güzel olacak." dedi.

Düğün sezonunun yaşandığını hatırlatan Kalkan, şunları kaydetti:

"Düğün sezonundayız, piyasalarda düşüşün ardından da bir hareketlenme bekliyoruz. Sırf bizim işte değil, bütün iş kollarında bir hareketlenme bekliyoruz. Çünkü önceki belirsizlik ortadan kalkmış oldu. Herkes önünü görebiliyor oldu. Bundan sonra her şey daha güzel seyredecek. Seçimden önce altının fiyatı yukarıdaydı, gramı 194 lira civarındaydı şimdi oldukça geriledi. Küçük aldın 310 civarında, gram altın 186 lira civarında düşüş yaşandı. Sadece altında değil, diğer ürünlerde normal seyrine dönmüş durumda. Daha daha da düşüş bekliyoruz."