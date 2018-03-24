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‘Altın Kalem Ödülü’ Türk yazara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 08:27 | Son Güncelleme

Book Culture Art Times Gazetesi tarafından düzenlenen “Altın Kalem Ödülleri” kapsamında Balıkesir Gönenli yazar ödül aldı.Balıkesirli yazar Işıl Akkoyunlu ‘Işıl Işıl Yürek’ kitabı ile ödül almaya değer görüldü.

‘Altın Kalem Ödülü’ Türk yazara verildi

Book Culture Art Times Gazetesi tarafından düzenlenen “Altın Kalem Ödülleri” kapsamında Balıkesir Gönenli yazar ödül aldı.
Balıkesirli yazar Işıl Akkoyunlu ‘Işıl Işıl Yürek’ kitabı ile ödül almaya değer görüldü. BCA Times Gazetesi ve yayınevi tarafından ödüle layık görüldü. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde 5 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak Ödül Töreni ile Gönenli Yazar Işıl Akkoyunlu Altın Kalem ödülünü alacak. Gönenli Yazar Işıl Akkoyunlu "Böyle büyük bir ödüle layık görüldüğümden dolayı çok mutluyum" dedi.

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