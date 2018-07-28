Altın madenine karşı destek için milletvekillerini bölgeye çağırıyorlar

Oben ULU/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesindeki Ovacık bölgesinde, bir altın maden firmasına verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' belgesinin iptali için açılan davada, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen, firmanın eksikliklerini giderip tekrar izin istemek için harekete geçtiğini öğrenen bölge halkı ile çevreciler toplantı yaptı. Mahkemenin kararına uyulmasını isteyen grup, toplantıda, 10 Ağustos'ta tüm İzmir milletvekillerinin destek için Kozak Yaylası'ndaki kırsal Yukarıbey Mahallesi'ne davet edilmesini kararlaştırdı.

Bergama'nın Ovacık bölgesinde, bir altın maden firmasına verilen 'ÇED olumlu' belgesinin iptali için İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, 3 Temmuz'da yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak firmanın, izin verilmesi için eksiklikleri giderip tekrar başvuru yaptığı öğrenildi. Bunun üzerine bölge halkı ve çevreciler toplantı düzenledi. Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç'in yanı sıra çevre il ve ilçelerden çevre dernekleri, platformları, İzmir Tabip Odası temsilcileri de etkinliğe katıldı. Yukarıbey Mahallesi'nde bir araya gelen topluluk, 'Siyanürlü altından kurtuluş lokması' döktürdü.

'MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ'

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Gönenç, altın madenciliğinin Kozak'ta doğa ve insan sağlığında ölümcül tahribata neden olacağını söyledi. Başkan Gönenç, "Kozak'ta birçok yerde altın aranması ile ilgili başvurular yapılıyor. Bunlara karşı yargıda mücadele ediyoruz. Artık Ovacık'taki madenin çalışması Kozak'a bağlı. Eğer Kozak'ta önleri açılırsa, Ovacık'taki madeni çalıştırabilecekler. Çünkü Ovacık bölgesinde ilk işe başladıkları gibi verimli bir cevher kalmadı. 2009 yılında verilmiş olan ÇED olumlu raporuna karşı açılmış olan davaya yürütmeyi durdurma gibi acil devreye girmesi gereken hukuki kararın arkasından dolanarak yeni başvurularda bulunuldu. Gelinen son noktada yürütmeyi durdurma kararı verilse de 'Mahkemenin saymış olduğu eksiklikleri biz hemen çözdük, giderdik' diyerek tekrar önünü açmaya çalışıyorlar. Buna karşı yasal sınırlar içinde mücadelemizi vereceğiz" dedi.

Basın açıklamasını okuyan Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel ise "Ovacık'ta cevherin bitmesine ve yargı kararlarına rağmen madenin çalıştırılmasında inat edilmektedir. Ovacık'taki bu ısrar, Kozak Yaylası'nı da tehdit etmektedir. Dünyanın en nadir endemik türlerini barındıran ve çam fıstığının ana vatanı olan Kozak'taki bu talana 'dur' demek için buradayız. İzmir Valiliği'ne ve Çevre Bakanlığı'na sesleniyoruz. Yeter artık. Mahkeme kararını uygulayın. Ovacık'taki altın madenini mühürleyin. Bugün bir kez daha Bergama'dan Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Ya altın madenini kapatın ya da mahkemeleri" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) avukatı Arif Ali Cangı ise "25 yıldır süren bu süreçte alınmadık mahkeme kararı kalmadı. Kim ne yaparsa yapsın, ne kadar umursamazsa umursamasın, sizin yürütmüş olduğunuz 25 yılı aşan mücadele halen mahkeme kararıyla belgeleniyor. Çevre Bakanlığı'nın madeni mühürlemesi için girişimde bulunması gerekiyor. Ancak süreç böyle işlemeyecek gibi gözüküyor. Çünkü Türkiye'nin en büyük sorunu hukuk olduğu için burada da benzer bir durumla karşılaşacağız gibi görünüyor. Zira dün basına düşen bir habere göre, yeniden 2009 sayılı genelge ile yeni bir ÇED raporu düzenleyip, mahkemenin belirlediği eksiklikler tamamlanıp Çevre Bakanlığı'na sunulmuş. Yeniden izin verilmesi süreci işliyor" dedi.

MİLLETVEKİLLERİ DAVET EDİLECEK

Toplantıda, firmanın tekrar başvuru yapmasına tepki gösterildi. Acilen yargı kararına uyulması gerektiği vurgulandı. Ayrıca toplantıya katılan Kozak muhtarları ve yöre köylüleri tarafından, bu konunun masaya yatırılması için İzmir'in tüm milletvekillerinin 10 Ağustos tarihinde Yukarıbey Mahallesi'ne davet edilmesi kararlaştırıldı. Yapılan girişimler sonuç vermezse Kozak köylüsünün otobüslerle Ankara'ya gideceği belirtildi.