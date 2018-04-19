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Altın Palmiye’de halk oylaması sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 10:43 | Son Güncelleme

‘Zer 5’inci Türkiye Altın Palmiye Ödülleri’ için internet üzerinden yapılan ve rekor düzeyde katılımın olduğu halk oylaması sonuçlandı.

Altın Palmiye’de halk oylaması sonuçlandı

‘Zer 5’inci Türkiye Altın Palmiye Ödülleri’ için internet üzerinden yapılan ve rekor düzeyde katılımın olduğu halk oylaması sonuçlandı. Ödül töreni, 7 Mayıs Pazartesi günü Özge Ulusoy’un katılımıyla gerçekleşecek.

İnternet sitesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan ‘Zer 5. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri’nin halk oylaması sonuçlandı. Yaklaşık iki aydır süren halk oylamasında 2 milyon 643 bin 162 kişi oy kullandı. Sinema, televizyon müzik alanındaki 28 kategoriden oluşan oylamada her IP’den bir defa oy kullanıldı.

Oylamaya rekor katılım
Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, "Bu yıl beşincisini gerçekleştireceğimiz ‘Zer Türkiye Altın Palmiye Ödülleri’ni uluslararası düzeyde de ‘Zer 5th Golden Palm Awards’ olarak yapıyoruz. İlk kez bu kadar yoğun ve rekor bir halk oylaması oldu. Kazanan tüm adayları tebrik ediyorum. Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yapacağı ödül törenimiz 7 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek” diye konuştu.

Halk oylamasında kazanan isimler şöyle sıralandı;
Yılın Erkek Pop Sanatçısı: Soner Sarıkabadayı
Yılın Kadın Pop Sanatçısı: Hande Yener
Yılın Erkek Fantezi-Arabesk Sanatçısı: Alişan
Yılın Kadın Fantezi -Arabesk Sanatçısı: Ebru Yaşar
Yılın Şarkısı: Manuş Baba (Eteği Belinde)
Yılın Düeti: Serkan Kaya / İntizar (Asla Bitmiyor)
Yılın Rock Sanatçısı: Emre Aydın
Yılın Sinema Filmi: Ayla
Yılın Erkek Sinema Oyuncusu: Barış Arduç (Mutluluk Zamanı)
Yılın Kadın Sinema Oyuncusu: Elçin Sangu (Mutluluk Zamanı)
Yılın Sinema Yönetmeni: Özcan Deniz (Öteki Taraf)
Yılın Aksiyon Dizisi: Söz
Yılın Dram Dizisi: Aşk ve Mavi
Yılın Komedi Dizisi: Yeni Gelin
Yılın Erkek Dizi Oyuncusu: Tolga Sarıtaş (Söz)
Yılın Kadın Dizi Oyuncusu: Burcu Kıratlı (Aşk ve Mavi)
Yılın Dizi Yönetmeni: Yağız Alp Akaydın (Söz)
Yılın Kanalı: Star TV
Yılın Müzik Kanalı: Kral Pop TV
Yılın Haber Kanalı: CNN Türk
Yılın Kadın Haber Sunucusu: Nazlı Çelik
Yılın Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir
Yılın Televizyoncusu: Veyis Ateş
Yılın Komedi Sanatçısı: Ahmet Kural -Murat Cemcir
Yılın Gazetesi: Posta
Yılın Radyosu: Kral Pop
Yılın Radyocusu: Afrikalı Ali - Kral FM
Yılın Sosyal Medya Fenomeni: Enes Batur

Altın Palmiye’de halk oylaması sonuçlandı

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