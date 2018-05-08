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Altın varaklı zümrüt, yakut süslemeli 2 Tevrat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 09:51 | Son Güncelleme

Bilecik'te düzenlenen operasyonda bir otomobilde bulunan 2 Tevrat'ı, 8 milyon liraya satmayı planladıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te ceylan derisine altın varak işlemeli, zümrüt ve yakut süslemeli 2 Tevrat ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat çerçevesinde İstanbul'dan yola çıkan içinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobili Vezirhan beldesi girişinde durdurdu.

Araçta geniş çaplı arama yapan ekipler, otomobilin bagajında müzik kolonu içine gizlenmiş halde ceylan derisine altın varak işlemeli, zümrüt ve yakut süslemeli farklı boyutta 2 Tevrat buldu.

Bilecik Müze Müdürlüğü yetkililerince, M.Ö yıllara tarihlendiği tahmin edilen 2 Tevrat'ın hangi yıl yazıldığının yapılacak incelemenin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Gözaltına alınan Ö.S, F.G, Ö.V, F.F ve V.D'nin Tevratları 8 milyon liraya satmayı planladığı, bu konuda pazarlık yaptıkları kişilerle buluşmaya gittikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
altın yazmalı Tevrat Bilecik Jandarma

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