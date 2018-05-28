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Altınbeşik Mağarası'nda konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 14:57 | Son Güncelleme

Antalya Senfoni Orkestrası, Altınbeşik Mağarası'nda mini konser verdi

Antalya Senfoni Orkestrası müzisyenlerinin, dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası'nda verdiği konser ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'nın İbradı ilçesindeki Türkiye'nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası, içindeki sarkıt ve dikitler ile beyaz renkli travertenleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oluyor.

Özellikle bahar ve yaz aylarında günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olan Altınbeşik Mağarası, hafta sonu turizmindeki cazibeyi artırmak ve farkındalık oluşturmak adına farklı bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu'nun organizasyonunda, Antalya Senfoni Orkestrası müzisyenleri, mağaranın içinde mini bir konser verdi.

Etkinliği izleyen ziyaretçilere, muhteşem manzara eşliğinde müzik ziyafeti verildi.

Organizasyonda İbradı Kaymakamı Mustafa Çelik ve Akseki Kaymakamı Muhammet Emin Nasır da hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya konser Mağara

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