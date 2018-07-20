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Altında 90'lara dönüş başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 11:23 | Son Güncelleme

Altında "köstek, halka bileklik, pullu zincir ve firuze taş" gibi 90'lı yılların favorisi olan takılar yeniden vitrine çıktı - Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş: - "Bu altın takılar moda olma niteliğinden çok eskiyi anımsattığı için tercih ediliyor" - Kuyumcu Metin Demirkaya: - "Şimdi yeni evlenecek çiftler babaanne ve anneannelerinin kullandığı o düz bombeli alyanslardan istiyorlar. Onların talepleri doğrultusunda biz de vitrinimizi güncelliyoruz"

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Altında 90'lı yıllarda favori olan "köstek, halka bileklik, pullu zincir ve firuze taş" takılar yeniden vitrinleri süslemeye başladı.

Tarihi Bursa Kapalı Çarşı'da, sosyal medyanın da etkisiyle tekrar gündeme gelen 90'lı yılların çok satan bazı altın takıları özellikle gençlerden ilgi görüyor.

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden revaçta olan altın takılara talep olması nedeniyle çarşı esnafının da vitrinini bu doğrultuda süslediğini söyledi.

Altıkardeş, 90'lı yıllarda moda olan bazı takıların tekrar gündeme geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Yıllar öncesinde takı denildiği zaman bir alyans, Adana burması ve şimdiki gençlerimizin çok tercih etmediği köstekler vardı. Şimdi köstekler geri dönmeye başladı. 'Pullu köstek' diye tabir ettiğimiz modeller önceden 2 metreden aşağı satılmazdı. Şimdi ise 60 santimetre civarında o köstekler tekrar satışa çıktı. Eskilerimizin bildiği firuze taşları vardı onlar tekrar döndü vitrinde yer almaya başladı."

Bu takıların eskiyi anımsattığı için sevildiğini düşündüğünü aktaran Altıkardeş, bundan sonra bu tarz ürünlerin alternatiflerinin de görüleceğini ifade etti.

Altıkardeş, sanatçıların ve bazı ünlülerin geçmiş dönem takılarını takmasıyla bu modellere talebin daha da arttığını dile getirerek "Sosyal medyadaki paylaşımların bu takılara olan talebi arttırdığını düşünüyorum. Bu altın takılar moda olma niteliğinden çok eskiyi anımsattığı için tercih ediliyor." diye konuştu.

- "Babaanne ve anneannelerinin alyanslarından istiyorlar"

Kuyumcu Metin Demirkaya ise bir süre öncesine kadar çok işçilikli alyansların tercih edildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Şimdi yeni evlenecek çiftler babaanne ve anneannelerinin kullandığı o düz bombeli alyanslardan istiyorlar. Takı olarak da setlerden ziyade Osmanlı tuğrası ya da köstek tarzı ürünler tercih ediliyor. Buradaki en büyük etken bu ürünlerin gram olarak daha hafif olması hem de her bütçeye uygun bulunması. Onların talepleri doğrultusunda biz de vitrinimizi güncelliyoruz."

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