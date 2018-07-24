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Altındağ'a "Karapürçek Kapalı Pazar Alanı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 17:57 | Son Güncelleme

Altındağ'a "Karapürçek Kapalı Pazar Alanı"

Ankara'da Altındağ Belediyesince yaptırılan Karapürçek Kapalı Pazar Alanı düzenlenen törenle açıldı.

Karapürçek Mahallesi'nde yaptırılan kapalı pazar alanının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ile vatandaşlar katıldı.

TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Altındağ'da başarılı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Altındağ'ın, Türkiye'nin marka şehir ve ilçelerinden biri haline geldiğini ifade eden Yegin, "Çok yakınımızda bulunan Altınköy'den tutun Hamamönün'e kadar yapılan inşaatlardaki mimariye kadar Türkiye'ye örnek bu kapalı pazar yerine kadar Altındağ gerçekten örnek bir kent haline geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda birçok semtte kapalı pazar alanı inşa ettiklerini belirtti. Tiryaki, "İnşallah bundan sonra ihtiyaç olursa bu tür pazar yerleri yaparak insanlarımızın kullanmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Karapürçek Kapalı Pazar Alanının açılışı yapıldı.

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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki TBMM İdare Amiri Orhan Yegin

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