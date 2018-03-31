Altınok: “Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var”

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınıok ve beraberindeki daire başkanları Mardin’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Altınok, güvenlik güçlerinin çalışmalarının çok başarılı olduğunu ifade ederek, emperyalist güçlere karşı bir yeni bir şahlanış olduğunu ve Türk’ün ayağa kalkma mücadelesi verildiğini söyledi. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin’e gelen Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve beraberindeki daire başkanlarını Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Hasan Onar karşıladı. Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğünde özel harekat polisleri ile kahvaltıda bir araya gelen Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, güvenlik güçlerinin başarısına değindi. Altınok bugün Mardin başta olmak üzere Batman, Diyarbakır illerine ziyaretlerde bulunacağını belirterek; “Bakanımızla sabah aynı saatlerde uçtuk Hakkari’ye geçti. Diğer daire başkanlarımız farklı illerde. Hepimiz sahada siz kahraman arkadaşlarımız ile birlikte sizlere destek olabilme eksik gedikleri tamamlayabilme bu memlekette beka mücadelesini en zirve şekilde sürdürme gayreti ve heyecanı içerisindeyiz. Ben bütün arkadaşlarımla Türkiye’nin her yerinde görev yapan 275 bin silah arkadaşımla gurur duyuyorum. Mardin’de ve her yerde çok güzel işler çıkarıyorsunuz. Jandarma teşkilatımız, korucularımız başta Mardin valimizin önderliğinde çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Gerçekten göğsümüzü kabartan kahramanca bir mücadele veriyor. 2 gün önce Kilis ve Azez’e gitmiştim. Oradaki milli ve güvenlik kuruşlarımızın mücadelesini görünce göğsümüz kabarıyor. O mücadeleyi Afrin’de de verdiniz” diye konuştu.

"Türk’ün ayağa kalkma mücadelesidir"

Ortadoğu coğrafyasının yeniden şekillendirme mücadelesini veren emperyalist güçlere karşı yeni bir şahlanış yaşandığını dile getiren Altınok şöyle konuştu:

“Türk’ün ayağa kalkma mücadelesidir. Tarihe altın harflerle yazılacak bir sürecin bir parçası olmak sizlere bizlere nasip oluyor. Mardin’de verdiğiniz bu mücadele için herkese teşekkür ediyor şükranlarımızı sunuyorum”.

“Bu memlekette, topraklarda yaşamanın bir bedeli var”

Memleketin daha iyi noktaya gelmesi için vatandaşların huzurlu yaşaması için güvenlik kuvvetlerinin tüm imkanları seferber ettiğini söyleyen Altınok, “Sizlerin koşturmasının onur ve şerefini bizler temsil ediyoruz. Çok güzel işler çıkarıyorsunuz. Bir sürü şehit veriyoruz. Bir çok arkadaşımızı toprağa verdik. Gazilerimizin hala tedavileri devam ediyor. Onlara Allah’tan acil şifalar diliyorum. Ama bu memlekette, bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. O bedeli bu millet her zaman verdi vermeye de devam edeceğiz. Yeter ki biz bir olalım birlik olalım, aramıza nifak girmesin. Güzel şeyler yapmak konusunda hep beraber hareket edelim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Her zaman yanınızdayız bir telefon kadar yakınız. Hiç bir arkadaşımızın başı ağrısın istemiyoruz. Allah hiç birinizin acısını göstermesin, bayrağımız gönderde nazlı nazlı inmeden dalgalansın” diye konuştu.

Özel harekat polisleri ile toplantı gerçekleştiren Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok toplantı sonrası hatıra fotoğrafı çektirerek Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştireceği toplantıya katıldı.