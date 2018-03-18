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Altınordu Belediyesi’nden hoşaf ve ekmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 16:53 | Son Güncelleme

Altınordu Belediyesi tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü kapsamında, vatandaşlara o günlerde askerlerin yediği üzüm hoşafı ve ekmek dağıtıldı.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü kapsamında, hayatını kaybeden şehitler, tüm yurtta olduğu gibi Ordu’da da çeşitli etkinliklerle anıldı.

Altınordu Belediyesi’nden hoşaf ve ekmek

Altınordu Belediyesi tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü kapsamında, vatandaşlara o günlerde askerlerin yediği üzüm hoşafı ve ekmek dağıtıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü kapsamında, hayatını kaybeden şehitler, tüm yurtta olduğu gibi Ordu’da da çeşitli etkinliklerle anıldı. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi, Beşir Derneği ile birlikte 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan Tahıl Pazarı’nda stant açtı. Stantta, Çanakkale’de mücadele eden askerlerin öğünlerinde tükettikleri üzüm hoşafı ve ekmek dağıtıldı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, ekmek ve üzüm hoşafını görünce duygu dolu anlar yaşadı.
Dağıtılan üzüm hoşafı ve ekmekten alan vatandaşlar duygu ve düşüncelerini dile getirirken, yapılan uygulamanın 103 yıl önce yaşananları aynı duygu ile hissettirdiğini aktardılar. Şehitleri rahmetle andıklarını ifade eden vatandaşlar, her zaman askerlerin yanında olduklarını da belirttiler.

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