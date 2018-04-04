Altınordu’da bu yıl 130 km asfalt döşenecek

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 2018 yılı sonuna kadar yapılacak olan 130 km’lik sıcak asfalt çalışmasının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, yıl sonuna kadar 130 km sıcak asfalt döşeneceğini açıkladı.

Altınordu Belediyesi, ulaşımda sorunları ortadan kaldıracak çalışmaları sürdürmeye özen gösteriyor. İlçe genelinde sıcak asfalt ve beton yol çalışmasında reform niteliğinde çalışmalara imza atan Altınordu Belediyesi bu kapsamda 2018 yılı sonuna kadar tamamlayacağı 130 km’lik sıcak asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şehir merkezinde ulaşımda sorun teşkil eden alanları tespit eden Altınordu Belediyesi belirlediği alanları sıcak asfalt ile buluşturuyor. Bu alanlardan bir tanesi olan Akyazı Mahallesi’nde de çalışma yürüten Altınordu Belediyesi mahalleye 18 km’lik sıcak asfalt kazandırıyor.

Başkan Tekintaş: “Milletimizin rahatı için çalışıyoruz”

Çalışmaların sürdüğü Akyazı Mahallesi’nde ekipler, parke söküm işlemleri ve alt yapı çalışmalarını tamamladığı alanlarda asfalt dökümüne devam ediyor. 18 km’lik sıcak asfalt çalışmasının sürdüğü Akyazı Mahallesinde incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yapılan iş ve işlemler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Altınordu ilçesinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını ve Akyazı Mahallesinde yürütülen alt yapı çalışmalarını değerlendiren Başkan Tekintaş, 2018 yılı sonunda kadar Altınordu’ya 130 km’lik sıcak asfalt kazandıracaklarını belirtti. 130 km’lik sıcak asfalt projesi kapsamında Akyazı Mahallesine 18 km’lik sıcak asfalt kazandıracaklarını ve çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Başkan Tekintaş, “Akyazı Mahallesi’nde bulunan vatandaşlarımızın rahat edebilmesi için sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmaların daha uzun vadeli olması için alt yapıya büyük önem verirken üst yapıyı ise tamamen yeniliyoruz. Akyazı Mahallesi’nde yapacağımız 18 km sıcak asfalt çalışmasında parke kaplı alanları ve konforun yükseltilmesi gereken alanlarda bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız detay çalışmalarla birlikte söz verdiğimiz 130 km’lik sıcak asfaltı 2018 yılı içerisinde tamamlamış olacağız. Ordu Büyükşehir Belediyemiz ve Altınordu Belediyemiz tarafından tüm bu hizmetlerin şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.