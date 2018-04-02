Altınordu’da mahalleler meydana kavuşuyor

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, mahalle meydanları yapımına hız vereceklerini ve sosyal alanlarla dolu mahalle meydanları sayısını arttıracaklarını söyledi.

Altınordu Belediyesi tarafından yapılan ‘Uzunisa Mahallesi Kızılbük Camisi Meydan Düzenlemesi’ projesinde alt yapı ve fiziki çalışmaların tamamlanmasının ardından son işlem olan peyzaj çalışmalarına başlandı.

Altınordu Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Birçok alanda hizmetler yürüten Altınordu Belediyesi bunun yanı sıra mahallelerde sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı önemli alanlar inşa ediyor. Mahallelerde bulunan kamu, kurum ve kuruluşu binaları ile çevrelerinin düzenlenmesine de katkı sunan Altınordu Belediyesi bu sayede mahallelere yeni sosyal alanlar kazandırmaya özen gösteriyor.

Bu kapsamda Altınordu Belediyesi tarafından projelendirilerek çalışma yürütülen Uzunisa Mahallesi Kızılbük Camisi meydan düzenlenmesinde sona gelindi. Taş duvar, beton dökümü, bordür ve parke taşı gibi çalışmaların ardından projenin son ayağı olan peyzaj çalışmalarına geçilerek ağaçlandırma işlemine başlandı.

Çalışmaların kısa süre sonra tamamlanacağı Uzunisa Mahallesi Kızılbük Camisi meydan düzenleme projesini yerinde inceleyen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Tekintaş’a inceleme gezisinde Altınordu Belediyesi Meclis Üyeleri ve Belediye Başkan Yardımcıları eşlik etti.

Yapılan incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kızılbük Camisi’nin Uzunisa ve çevre mahallelerin gözde mekanı haline geleceğini söyledi. Çalışmaların kısa süre sonra tamamlanacağını ve meydanın milletin kullanımına açılacağını aktaran Başkan Tekintaş, “Birçok mahallemizin merkezi konumunda bulunan Uzunisa Mahallesi son derece önemli bir yer teşkil ediyor. Mahallelerimize kazandırdığımız sosyal alanlardan bir tanesi de Uzunisa Mahallesi Kızılbük Camisi çevre düzenlemesiydi. Bizde bu kapsamda başlattığımız çalışmalarımızda sona geldik. Ekiplerin hummalı bir çalışma gerçekleştirdiği alanda yapılan alt yapı ve fiziki çalışmaların ardından peyzaj çalışmalarına geçildi. Çevre düzeni, otoparkı ve ağaçlandırma işlemlerinin ardından Kızılbük Camisi özel ve güzel bir mekan haline gelecek. Mahallelerimizde yaptığımız bu uygulama değişim ve gelişim için yapılan özel uygulamalar. Yaptığımız bu hizmetler ilçemize ve mahalle halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Tekintaş konuşmasında ayrıca ilerleyen süreçte mahalle meydanları yapımının hızla süreceğini ve sosyal alanlarla dolu mahalle meydanları sayısını arttıracaklarını sözlerine ekledi.