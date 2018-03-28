Altınova’da destekleme ve yetiştirme kursları sürüyor

Yalova’nın Altınova ilçesinde yer alan okulların tamamında hafta içi ve hafta sonları destekleme ve yetiştirme kurslarına aralıksız devam ediliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar ve Şube Müdürü Abdulhalik Köse, okulları ziyaret ederek, destekleme ve yetiştirme kursularına katılan öğrencilerle bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar ve Şube Müdürü Abdulhalik Köse, Altınova’da faaliyetleri süren kurslardan Kaytazdere Tetaş Tekstil İlkokulu Ortaokulu, Piyalepaşa İlkokulu Ortaokulu, Altınova Anadolu Lisesi ve Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu Lisesi okullarını ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Ziyaretlerde okul yöneticileriyle de bir araya gelen Zeki Sitar, eğitim kurumlarında incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi aldı.