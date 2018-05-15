Altınova’da maden karşıtı eylem

Kadri KAYA- Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi sahilinden demir madeni çıkarmak isteyen şirket, Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer önderliğinde toplanan Ayvalık, Altınova ve Küçükköy halkı tarafından protesto edildi. Sahilde insan zinciri oluşturulan protestoda, 'Altınova'da madene geçit yok, yaşam alanlarımızı hep birlikte koruyacağız' mesajı verildi.

Maden karşıtı eyleme Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ile birlikte, Başkan Yardımcıları Gökay Bacan ve İbrahim Mühürdaroğlu, Belediye Meclis üyeleri, Çevre Koruma ve Ayvalık'ı Güzelleştirme Derneği, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği, TEMA Ayvalık Şubesinin yanı sıra, çok sayıda dernek, tatil köyü ve site yöneticileri ile sakinleri katıldı.

Altınova Mahallesi SSK Sitesi önünde toplanan yaklaşık 500 kişi, ellerinde 'Yaşam alanlarında maden aramasına karşıyız', 'Mavi Ayvalık'ın huyudur', 'Ayvalık'ta madene geçit yok', 'Dağları talan ettiniz, dereleri kirlettiniz, sıra denizlerde mi?', 'Balıklar maden mi yiyecek?', ‘Mavi kararmasın maden kanserdir', ' Altınova'nın geleceğine dokunma' yazan pankartlar ile kumsala yürüdü. ‘Maden şirketi Altınova'dan defol' sloganı attı.

'BİZE RAĞMEN BURADA KİMSE ALTIN ARAYAMAZ'

Altınova sahilindeki maden çalışmalarını başından buyana takip eden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, "Densa diye bir maden şirketi demiş ki; Altınova’nın bu güzel denizinde, sahilinde maden var. Burada önce gizli gizli çalışma yapmışlar. Sonra demişler ki; demir madeni var. Ya kardeşim, burada bir kere bir hayat var. Türkiye’nin en güzel balıkları, en güzel sualtı yaşamı buradadır. Bulamadınız mı başka yer, geldiniz maden için Altınova’ya. Binlerce insan yıllardır burada yaşamını sürdürüyor, tatilini yapıyorlar. Doğal yaşama saygılı olarak yaşıyor. Burada insanlarımız doğal yaşamlar bir hayat sürüyor. Denize giriyor, balıkçılar ekmek parasını kazanıyorlar. Siz şimdi burayı katledip gideceksiniz, buranın enkazını bu insanlara vereceksiniz, böyle şey olmaz" dedi.

Başkan Gençer, bölgenin haritasını göstererek, yapılacak maden çalışmasının tüm Altınova sahilini kapsadığını söyledi. Bölgeye dalgıçların geldiğini ve araştırma yaptığını ifade eden Başkan Gençer’in, "Burada amforalar ve batıklar bulundu. Acaba, o kazmak istedikleri batıklar mı diye düşünüyor insan. Bu maden olayına hep beraber hayır diyoruz. Bize rağmen kimse burada altın arayamaz" diye konuştu.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen ise "Daha ÇED süreci başlamadı. Üniversitedeki akademisyen tanıdığımdan buradaki madenin ekosisteme zarar vereceğine yönelik rapor aldım. Ayvalık’taki tüm yaşam savunucuları hep birlikte çalışıyoruz ve maden şirketine pabuç bırakmayacağız" dedi.

Ayvalık Tabiat Platformu adına Tülay Karakaş tarafından yapılan açıklamada, maden çıkarma faaliyetinin öğrenildiği anda gerekli itirazların yapıldığı belirtilerek, "Ayvalık hep birlikte karşı çıktı. Firmanın başvuru dosyası Valilikçe incelendi ve projenin çevresel etkilerinin daha teferruatlı değerlendirilmesi amacıyla konu bakanlığa gönderildi. Ancak kapıdan kovduğumuz şirket bacadan girmek istiyor. Şirkete Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca bir yıllık ön arama ruhsatı verildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Arama faaliyetlerinde kullanılacak ekipmanların bölgeye intikal ettiği sosyal medya paylaşımlarında gösterildi. ÇED izni alamayan firmanın bir takım yan yollara başvurarak arama faaliyetlerinde bulunması kabul edilemez. Bilim insanların raporlarıyla da tespit ettirdiğimiz gibi, bölgemize hiçbir yarar sağlamayacak, aksine geri dönüşü olmayan yıkımlar yaratacak bu projeyi istemiyoruz. Denizimizi, kumsalımızı, yaşam alanlarımızı hep birlikte korumaya kararlıyız" diye konuştu.

Denizde maden arama ve çıkarma faaliyetlerini durdurmak amacıyla daha önce de girişimlerde bulunduklarını kaydeden Çevre Koruma ve Ayvalık'ı Güzelleştirme Derneği Başkanı Havva Taylan da "Şirketin yakın zaman önce ön arama ruhsatı aldığını ve maden arama faaliyetine başlayacaklarını öğrendik. Bu sırada Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden gelen dalgıçların yaptığı ve derneğimizin de takip ettiği çalışmalar sonucu, Altınova sahilinin doğal bir tarih müzesi olacak kadar zengin olduğunu öğrendik. Müzeden gelen arkeolog dalgıçların yazacakları rapora göre Altınova sahilinin SİT alanı ilan edileceğine inanıyoruz" dedi.

Altınova'nın turistik bir bölge olduğunu söyleyen Havva Taylan, "Sahil bölgesi yaz aylarında binlerce misafiri ağırlayan, her yaş grubundan insanın denize girdiği, kumsalından yararlandığı bir mahallemizdir. Maden arama ve çıkarma faaliyetleri bölgeye zarar verecek, doğal yapısını bozacaktır. Bu tür faaliyetlerin olumsuz etkileri bilinmesine rağmen inatla, ısrarla halkın itirazlarına rağmen maden çıkarma faaliyetleri devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Halka sorulmadan,sağlığa zararlı olup olmadığı net bir şekilde ortaya konulmadan, doğada ya da bu durumda denizlerimizde yaratacağı tahribat detaylı olarak incelenmeden Altınova’mızdan maden çıkarılmasına karşıyız. Ön arama izni alan Orhan Kandemir Dersan Madencilik yalnızca aramamı yapacaktır? Hiç sanmıyoruz. Maden çıkarma faaliyetlerine devam edebilmeleri için ruhsat alanının genişletilmesine ihtiyaçları vardır. Ruhsat alanının genişletilmesini değil, iptalini istiyoruz" dedi.

Altınova Mahallesi’ndeki maden protestosu, 1,5 kilometrelik kumsalda insan zinciri oluşturularak tamamlandı.

'PROJE, DENİZE VE KUMSALA ZARAR VERMEYECEK'

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahilden demir çıkarmak için ön arama izni alan firma yetkilisi Salih Ünal, projenin denize ve kumsala zarar vermeyeceğini savundu. Ünal, "Metalik madenin deniz dibinden arındırılması, canlı ortamının renklenmesine yardımcı olacaktır. Daha çok canlı türünün yaşamasına olanak sağlayacaktır" dedi.

Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında denizden ve kumsaldan demir madeni çıkarmak için İzmir Aliağa merkezli şirket tarafından ön arama izni alınmıştı. Bölgede incelemelerde bulunarak açıklamalar yapan şirket yetkilileri Orhan Kandemir, Salih Ünal ve Nüvit Yarar, çevreye kesinlikle zarar verilmeyeceğini savunmuştu.

FOTOĞRAFLI