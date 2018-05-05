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Altınözü Zahter ve 2. Geleneksel Aba Güreşi Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 20:57 | Son Güncelleme

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yöresel baharat zahterin tanıtımı amacıyla düzenlenen festival, ürünlerin hasadıyla başladı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde "Altınözü Zahter ve 2. Geleneksel Aba Güreşi Festivali" başladı.

Kaymakamlık ve belediye koordinesinde, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Hatay Gönüllüleri Konseyi Derneği işbirliğiyle Kozkalesi Mahallesi'nde düzenlenen festivalin ilk gününde Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ve Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, ilçe sakinleriyle yöresel baharat zahterin hasadını yaptı.

Hasadın ardından aynı mahalledeki çok amaçlı salonda zahter üreticilerine yönelik panel düzenlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Andiç, yaptığı konuşmada, sektörün bazı sorunlarının olduğunu, festivaller ve tanıtımlarla güç birliği oluşturulabileceğini söyledi.

Zahterin tanıtımı konusunda destek olacaklarını belirten Andiç, "Üreticilerimiz de el verirse biz de tarım teşkilatı olarak başta hibe yönünden olarak her türlü desteğe hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur da zahter üretiminde Hatay'ın 4. sırada yer aldığını anlattı.

Kentte yaklaşık 113 ton zahter üretildiğini kaydeden Uygur, bunun 102 tonunun Altınözü'nde, 11 tonunun da Yayladağı ilçesinde üretildiği bilgisini verdi.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da zahterin yaygınlaştırılması için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Festival, yarın yapılacak geleneksel aba güreşiyle sona erecek.

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Zahter ve 2. Geleneksel Aba Güreşi Festivali

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