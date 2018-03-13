Altıntaş Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde diksiyon kursu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan diksiyon kursu ilgi görüyor.
Usta öğretici İsa Söyler tarafından verilen kursta 35 kişi diksiyon eğitimi alıyor. 40 saatlik bir modülden oluşan diksiyon eğitiminde Türkçenin doğru telaffuzu, harflerin çıkış yeri ve diyafram öğretiliyor.
Usta Öğretici İsa Söyler yaptığı açıklamada, ’’Kurs boyunca diyafram nefesini kullanma, dil, kalem ve tekerleme çalışmalarıyla kursiyerlerimize doğru telaffuz kazandırmaya çalışıyoruz. Kurs sonunda verilecek sertifika hem iş hayatına hem de kişisel gelişime katkı sağlayacak. Kursiyerler verilen eğitimin yaşama yansıtılması noktasında oldukça memnun kalıyor" ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
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