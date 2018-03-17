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Altıntaş Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin proje başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 09:37 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ’’Sosyal Medya ve Aile İçi İletişim” isimli projesi, Bursa’da da ilgi gördü.10.

Altıntaş Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin proje başarısı

Kütahya’nın Altıntaş Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ’’Sosyal Medya ve Aile İçi İletişim” isimli projesi, Bursa’da da ilgi gördü.
10. sınıf öğrencileri Emre Can Dipalan ve Berkay Konya tarafından, okul bilişim teknolojileri alanı öğretmeni Özgür Ataç’ın danışmanlığında hazırlanan ’Sosyal Medya ve Aile İçi İletişim’ adlı proje, TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması Bursa bölge finalinde sergilendi.
Öğrencilerin sosyal medya kullanım alışkanlıklarının aile içi iletişimlerine olan etkisini inceleyen proje, üç gün boyunca Uludağ Üniversitesi’nde kurulan yarışma alanında sergilendi ve özellikle gençlerden büyük ilgi gördü.
Proje, sergi alanını ziyaret eden Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından da ilgiyle incelendi.
TÜBİTAK tarafından bu yıl 49.su düzenlenen yarışmaya biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, kodlama, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknoloji tasarım, Türk dili ve edebiyatı alanlarından Türkiye genelinde toplam 16 bin 181 proje başvurusu yapıldı. Bin 345 proje başvurusunun yapıldığı Bursa bölgesinde, 100 proje bölge finalinde sergilenmeye layık görüldü. Yapılan jüri değerlendirmelerinin sonucunda ilk üçe giren proje sahibi öğrenci ve danışman öğretmenlere sergi sonunda gerçekleştirilen tören ile ödülleri verildi. (YD-EFE)

Altıntaş Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin proje başarısı

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