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Altıntaş’ın Sevdiğin köyündeki kuduz karantinası kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 12:55 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Sevdiğin köyünde, 5 aydır uygulanan kuduz karantinasının sona erdiği açıklandı.Altıntaş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, yaptığı açıklamada, ’’13 Kasım 2017 tarihinde kuduz hastalığının çıktığı laboratuvar teşhisiyle kesinleşen Sevdiğin köyü hastalık çıkmıştır.

Altıntaş’ın Sevdiğin köyündeki kuduz karantinası kalktı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Sevdiğin köyünde, 5 aydır uygulanan kuduz karantinasının sona erdiği açıklandı.
Altıntaş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, yaptığı açıklamada, ’’13 Kasım 2017 tarihinde kuduz hastalığının çıktığı laboratuvar teşhisiyle kesinleşen Sevdiğin köyü hastalık çıkmıştır. Kuduz hastalığının çıktığı köyde İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından 1 Kasım 2017 tarihinde Sevdiğin Köyünde ikamet eden vatandaşımızı aynı köyde yaşayan sahipsiz köpek tarafından ısırıldığını kurumumuza şifahi olarak bildirmiş ve kurumumuz hayvan sağlığı personelleri de olay yerine giderek felç şekillenmiş ve solunum durmasına bağlı olarak ölümü gerçekleşmiş köpekten uygun numune alarak İzmir Bornova Veteriner Araştırma Enstitüsüne göndermiştir.7 Kasım 2017 tarihinde de laboratuvar tarafından iki kuduz testinin de yapıldığı, sonucun pozitif olduğu bilgisi kurumumuza verildiği tarihten itibaren laboratuvar sonuçlarının elimize ulaşmasını beklemeden Kuduz aşısı tedarik edilip Kuduz hastalığından etkilenebilecek tüm memeli hayvanlara aşı uygulaması yapılmıştır. Kanatlı hayvanlar hariç tüm yaştaki kedi, köpek, koyun, keçi, sığır, mandalara aşı uygulaması büyük bir öz veriyle tamamlanmıştır’’dedi.
Müdür Fatih Yıldız, ’’Gerek vatandaş beyanlarına gerekse sağlık personellerimizin köy içerisindeki ziyaretleri sırasında tespitlerine dayanılarak köyde başka kuduz vakası ve belirti gösteren herhangi memeli bir hayvana rastlanmamıştır. Bu bağlamda kısıt sonucu işletmelerde oluşan ekonomik zararı gidermek, hayvancılığı, ticareti, hayvan ıslah ve refahını tekrar yükseltmek adına kuduz aşılarının yapılmış ve güvenliği tekrar sağlanmış olan köyün karantinasının kaldırılması kurumumuz sağlık personelleri tarafından uygun bulunmuş olup gerekli kontroller ve denetimler yapılarak kaldırılmıştır’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

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