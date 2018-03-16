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Altıntaş’ta emlak danışmalığı kursuna yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:35 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ’emlak kursu’ ilgi görüyor.Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut, yaptığı açıklamada, ’’Gelen yoğun talep üzerine 2018 yılında emlak danışmanlık kurslarımız devam ediyor.

Altıntaş’ta emlak danışmalığı kursuna yoğun ilgi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ’emlak kursu’ ilgi görüyor.
Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut, yaptığı açıklamada, ’’Gelen yoğun talep üzerine 2018 yılında emlak danışmanlık kurslarımız devam ediyor. Artık belgesi olanlar bu işi yapacak. Belgesi olmayanlar yapamayacak. Emlak danışmanlığı başta olmak üzere birçok alanda kurslarımız devam ediyor. Amacımız vatandaşlarımıza ishihdam sağlayacı kurslara ağırlık vermek. Altıntaş’lı vatandaşlarımızın açtığımız kurslara katılımı oldukça iyi. Zaten bir çok kursumuzu vatandaşlarımızın taleplerini alarak açıyoruz. Emlak danışmanlığı kursu ilçemizde en çok rağbet gören kurslardan biri’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

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