Altıntaş’ta ’İlk yardım kursu’ açıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 19 kursiyerin katıldığı ilk yardım kursu açıldı.

Zafer İlkokulu dersliğinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ilk yardım kursunda, Kurs Öğretmeni Fazlı Başyiğit tarafından ilk yardım müdahalesi ile ilgili uygulamalı ve sinevizyon gösterimi şeklinde eğitim verildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Abulut, herhangi bir olay karşısında yapılan ilk yardımın sağlık açısından çok önemli olduğunu belirterek,’’Kazalarda olay yerine sağlık ekibi veya ilk yardım eğitimi almış ekipler gelinceye kadar kimsenin müdahalede bulunulmaması gerekiyor. Meydana gelebilecek olay ya da kaza sonrasında yapılacak olan kurtarma operasyonunda uygulanan ilk yardımın, bilinçli olarak, eğitim almış kişiler tarafından yapılması kazazedelerin hayatlarını kurtarabilecek. Sakat kalmalarının da önleyecektir’’ dedi.

Müdür Halil Akbulut, ’’Altıntaş’ta bulunan tüm okullarımızda en az gönüllü bir öğretmenimize ilk yardım kursunu vermeyi amaçlıyoruz. Bu sayede okullarımızda herhangi bir kaza sonucunda sağlık ekiplerinin okula gelinceye kadar ilk yardım konusunda eğitim almış öğretmenimizin ilk müdahaleyi bilinçli bir şekilde yapmasını amaçlıyoruz” diye konuştu. (YD-EFE)