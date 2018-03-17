HABER

Altıntaş’ta şehitler için Mevlid-Şerif okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 09:24 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu ve çorba dağıtıldı.Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yaptığı açıklamada, "Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Müftülüğümüzce tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Altıntaş’ta şehitler için Mevlid-Şerif okutuldu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu ve çorba dağıtıldı.
Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yaptığı açıklamada, "Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Müftülüğümüzce tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu. Namazdan sonra Altıntaş Belediyemiz tarafından vatandaşlarımıza çorba ikram edildi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim kabul eylesin’’ dedi.
Kurtuluş savaşının en çetin mücadelesinin verildiği topraklarda yaşadıklarını belirten Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, ’’Bugün ilçemizde Çanakkale ve tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu ve çorba ikram edildi. Rabbim Şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Rabbim ülke bütünlüğümüzü bozmaya çalışan şer odaklarına fırsat vermesin’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

Altıntaş’ta şehitler için Mevlid-Şerif okutuldu

Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklamaBakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama
'AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu''AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu'
Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrıÇiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsmailağa'nın kritik ismine gözaltı

İsmailağa'nın kritik ismine gözaltı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Hamamlara fuhuş baskını!

Hamamlara fuhuş baskını!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

Sayısal Loto sonuçları 17 Mart: 8 milyon sahibini bulacak mı? (Sayısal Loto 1114. hafta sonucu ve sayıları)

Sayısal Loto sonuçları 17 Mart: 8 milyon sahibini bulacak mı? (Sayısal Loto 1114. hafta sonucu ve sayıları)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.