Altıntaş’ta şehitler için Mevlid-Şerif okutuldu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu ve çorba dağıtıldı.

Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yaptığı açıklamada, "Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Müftülüğümüzce tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu. Namazdan sonra Altıntaş Belediyemiz tarafından vatandaşlarımıza çorba ikram edildi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim kabul eylesin’’ dedi.

Kurtuluş savaşının en çetin mücadelesinin verildiği topraklarda yaşadıklarını belirten Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, ’’Bugün ilçemizde Çanakkale ve tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu ve çorba ikram edildi. Rabbim Şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Rabbim ülke bütünlüğümüzü bozmaya çalışan şer odaklarına fırsat vermesin’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)