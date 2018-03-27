Altıntaş’ta ’tarımda kadın girişimciliğin güçlendirilmesi’ eğitimi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy’de ’tarımda kadın girişimciliğin güçlendirilmesi’ eğitimi verildi. 4 gün süren eğitim, Altıntaş Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Fulya Mısırdalı Yangil tarafından verildi.
Altıntaş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, eğitim sonrası düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ’’Altıntaş İlçemiz Zafertepeçalköy’de kırsalda kadın girişimciliğin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi, uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi kapsamında ‘’Tarımda Kadın Girişimciliğin Güçlendirilmesi’ eğitimini başarıyla sonlandırdık. Müdürlüğümüz, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği içerisinde 22-26 Mart tarihleri arasında, 32 saat süren eğitime 23 kadın çiftçimiz katıldı. Eğitimin çok yararlı ve verimli olduğunu gördük. Hepinize çok teşekkür ederim’’ dedi.
Kaymakam Musa Kazım Çelik, ’’Kadınlarımızın elinin değdiği bütün işler güzelleşiyor, artık kadınlarımızı geri planda değil tarım ve hayvancılıkta ön planda görmek istiyoruz. Eğitimin kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Zafertepeçalköy bizim için önemli ve bu eğitimlerle köyümüzde girişimciliğin kadınlar eliyle ön plana çıkacağını biliyorum’’ ifadelerini kullandı.
Programa Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Fatih Yıldız, Jandarma Komutanı Emrah Ataselim, Emniyet Amiri Sıraç Karakaya, köy muhtarı Ömür Ediven ve vatandaşlar katıldı. Program kursiyerlerin yapmış oldukları projelerin teslim edilmesi ile sona erdi. (YD-EFE)
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