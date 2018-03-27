HABER

Altıntaş’ta ’tarımda kadın girişimciliğin güçlendirilmesi’ eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:53 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy’de ’tarımda kadın girişimciliğin güçlendirilmesi’ eğitimi verildi.

Altıntaş’ta ’tarımda kadın girişimciliğin güçlendirilmesi’ eğitimi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy’de ’tarımda kadın girişimciliğin güçlendirilmesi’ eğitimi verildi. 4 gün süren eğitim, Altıntaş Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Fulya Mısırdalı Yangil tarafından verildi.
Altıntaş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, eğitim sonrası düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ’’Altıntaş İlçemiz Zafertepeçalköy’de kırsalda kadın girişimciliğin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi, uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi kapsamında ‘’Tarımda Kadın Girişimciliğin Güçlendirilmesi’ eğitimini başarıyla sonlandırdık. Müdürlüğümüz, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği içerisinde 22-26 Mart tarihleri arasında, 32 saat süren eğitime 23 kadın çiftçimiz katıldı. Eğitimin çok yararlı ve verimli olduğunu gördük. Hepinize çok teşekkür ederim’’ dedi.
Kaymakam Musa Kazım Çelik, ’’Kadınlarımızın elinin değdiği bütün işler güzelleşiyor, artık kadınlarımızı geri planda değil tarım ve hayvancılıkta ön planda görmek istiyoruz. Eğitimin kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Zafertepeçalköy bizim için önemli ve bu eğitimlerle köyümüzde girişimciliğin kadınlar eliyle ön plana çıkacağını biliyorum’’ ifadelerini kullandı.
Programa Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Fatih Yıldız, Jandarma Komutanı Emrah Ataselim, Emniyet Amiri Sıraç Karakaya, köy muhtarı Ömür Ediven ve vatandaşlar katıldı. Program kursiyerlerin yapmış oldukları projelerin teslim edilmesi ile sona erdi. (YD-EFE)

Altıntaş’ta ’tarımda kadın girişimciliğin güçlendirilmesi’ eğitimi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tel Rifat operasyonu başladı!

Tel Rifat operasyonu başladı!

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

Çiftlik Bank can yakmaya devam ediyor! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

Çiftlik Bank can yakmaya devam ediyor! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

Erdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalog

Erdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalog

Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı! İğrenç görüntüler

Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı! İğrenç görüntüler

Ünlü psikoloğu öldürmüştü, ifadesi ortaya çıktı!

Ünlü psikoloğu öldürmüştü, ifadesi ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.