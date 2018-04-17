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Altıntaş’tan Mardin’e gönül köprüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:49 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla, Altıntaş Meslek Yüksekokulu öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan 33 kişilik kafile, kültürel gezi projesi kapsamında Mardin’e uğurlandı.Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yaptığı açıklamada, ’’Mardin’de konaklama ve diğer hususlarda desteklerini esirgemeyen Artuklu Kaymakamı aynı zaman da Artuklu Belediye Başkanı olan Şakir Öner Öztürk’e sonsuz şükranlarımı sunuyorum.Dillerin,dinlerin,kardeşliğin,bir ve beraber yaşamanın, huzurun, adanmışlığın ve barışın memleketi Mardin’e iyi öğrencilerimizi uğurladık.

Altıntaş’tan Mardin’e gönül köprüsü

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla, Altıntaş Meslek Yüksekokulu öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan 33 kişilik kafile, kültürel gezi projesi kapsamında Mardin’e uğurlandı.
Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yaptığı açıklamada, ’’Mardin’de konaklama ve diğer hususlarda desteklerini esirgemeyen Artuklu Kaymakamı aynı zaman da Artuklu Belediye Başkanı olan Şakir Öner Öztürk’e sonsuz şükranlarımı sunuyorum.Dillerin,dinlerin,kardeşliğin,bir ve beraber yaşamanın, huzurun, adanmışlığın ve barışın memleketi Mardin’e iyi öğrencilerimizi uğurladık. Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulu’a bu gönül köprüsü projemize destek verdiği için teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

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