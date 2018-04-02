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Altınyayla’da kar yağışı etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 20:48 | Son Güncelleme

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan Kızılhöyük,Taşlıhöyük ve Tahtyurt gibi yerleşim yerlerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Altınyayla’da kar yağışı etkili oldu

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan Kızılhöyük,Taşlıhöyük ve Tahtyurt gibi yerleşim yerlerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Nisan ayında yağan kar şaşkınlık yaratırken, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Aniden bastıran kar çiftçilerde don olayına karşı tedirginliğe neden oldu.

Altınyayla’da kar yağışı etkili oldu

Altınyayla’da kar yağışı etkili oldu

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