Altınyayla’da kar yağışı etkili oldu

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan Kızılhöyük,Taşlıhöyük ve Tahtyurt gibi yerleşim yerlerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Nisan ayında yağan kar şaşkınlık yaratırken, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Aniden bastıran kar çiftçilerde don olayına karşı tedirginliğe neden oldu.
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