Altunhisar’da bin ağaç toprakla buluştu

Altunhisar Belediyesi ve Çevre Koruma Dergisi işbirliği ile Altunhisar Zindan Vadisi ve çevresine bin adet ağaç dikildi.

Altunhisar’ın en gözde mesire alanlarından biri olan Zindan Vadisi ağaçlandırılmaya devam ediyor.

Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı, daha yeşil bir Altunhisar için ağaç dikimini sürekli devam edeceklerini söyledi.

Vadide düzenlenen ağaç dikme törenine Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Belediye Başkanı Erdal sarı, Ak Parti İlçe Başkanı Şener Tosuner, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Şahin, İlçe Emniyet Amiri Ali Aydın, Çevre Koruma Dergisi Genel Müdürü Ayhan Tokutepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Sayar, Kurum amirleri, İlçe Jandarma komutanlığına bağlı askerler, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.