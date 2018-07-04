Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, Trinidad ve Tobago'ya büyükelçi olarak atandı.
Dışişleri Bakanlığına ait atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlar Kurulu kararına göre Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Altuntaş, Türkiye'nin Trinidad ve Tobago büyükelçisi oldu.
İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu
IŞİD'den 'Bağdadi'nin oğlu öldürüldü' açıklaması
Fatih Altaylı'dan Muharrem İnce'ye: Kaybetti
CHP'de kazan kaynıyor!
Tosun'un sağ kolu teslim oldu!
Mağarada mahsur kalan 13 kişi ölüm kalım savaşı veriyor
Köprüden atladı, polis son anda yakaladı
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Okuyucu Yorumları 0 yorum