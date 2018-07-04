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Altuntaş, Trinidad ve Tobago'ya büyükelçi olarak atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 08:51 | Son Güncelleme

Altuntaş, Trinidad ve Tobago'ya büyükelçi olarak atandı

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, Trinidad ve Tobago'ya büyükelçi olarak atandı.

Dışişleri Bakanlığına ait atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu kararına göre Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Altuntaş, Türkiye'nin Trinidad ve Tobago büyükelçisi oldu.

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atama Dışişleri Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş Resmi Gazete

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