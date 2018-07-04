Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, Trinidad ve Tobago'ya büyükelçi olarak atandı.

Dışişleri Bakanlığına ait atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu kararına göre Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Altuntaş, Türkiye'nin Trinidad ve Tobago büyükelçisi oldu.

