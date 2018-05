"Alzaymır Okulu" ilk mezunlarını verdi

Valide Sultan Gemisi'nde düzenlenen törende konuşan eğitimci Nöroloji Uzmanı Dr. Sevda Sarıkaya, Alzaymır Okulu'nun yaklaşık 3 ay sürdüğünü ve her hasta yakınının, 12 saat eğitim aldığını anlattı.

Alzaymır Okulu'nu senenin belirli dönemlerinde devam ettireceklerini belirten Sarıkaya, "Hasta yakınları nefes almalı. Çünkü devamlı 7 gün 24 saat hastayla birlikte geçirirseniz psikiyatrik hastalıklar sizde de çıkar." ifadelerini kullandı.

- "Alzaymır Kreşi Projesi düşünüyoruz"

Dr. Sevda Sarıkaya, Üsküdar Belediyesi ile Alzaymır Kreşi projesi üzerine çalıştıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kreş dediğim şey, hastayı sabah evinden servisle alıp, akşam evine servisle bırakan, eğitimli bir personelin olduğu ve hastalara orada hem zihin hem fizik egzersizleri yaptıran ve her hastanın kendi düzeyine göre vakit geçirmesini sağlayan ortamlar. Buna benzer birtakım yerler var fakat sıkıntı şu; hastalar bir profesyonel tarafından gruplandırılmalı. Çünkü her hasta kendine özeldir. Her hastanın bir sürü sorunu vardır. Siz en uçtaki hastayı öbürüyle bir araya getirirseniz orada hastanın daha çok bozulmasına sebebiyet verirsiniz."

Törende daha sonra eğitim alan hasta yakınlarına sertifikaları verildi.