"Alzaymır Okulu" ilk mezunlarını verdi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi'nin Alzaymır Okulu Projesi kapsamında eğitim verilen 300 hasta yakınına sertifikaları törenle takdim edildi.

Valide Sultan Gemisi'nde düzenlenen törende konuşan eğitimci Nöroloji Uzmanı Dr. Sevda Sarıkaya, Alzaymır Okulu'nun yaklaşık 3 ay sürdüğünü ve her hasta yakınının, 12 saat eğitim aldığını anlattı.

Bu eğitimin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Sarıkaya, Alzaymır Okulu'nda, hasta yakınlarına karşılaşılabilecekleri davranışsal problemlerin, yaklaşımların anlatıldığını, hastanın hayat kalitesini artırmak için neler yapılması gerektiğinin anlatıldığını söyledi.

Toplamda bine yakın kişinin eğitimden faydalandığını ifade eden Sarıkaya, "KKTC'den ve Türkiye'nin birçok ilinden eğitime geldiler. Almanya'dan bile katılan oldu. Çünkü bu daha önce hiç yapılmamış bir şey." diye konuştu.

Sarıkaya, "Tutuyorsunuz yüzme bilmeyen bir çocuğu denizin ortasına atıyorsunuz. Çırpına çırpına orada bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Hasta yakınları aynen bu durumdalar." diyerek, eğitimde, hasta yakınlarına profesyonel ağızdan bilgi verildiğini dile getirdi.