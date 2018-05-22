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"Alzaymır Okulu" ilk mezunlarını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 21:20 | Son Güncelleme

"Alzaymır Okulu" ilk mezunlarını verdi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi'nin Alzaymır Okulu Projesi kapsamında eğitim verilen 300 hasta yakınına sertifikaları törenle takdim edildi.

Valide Sultan Gemisi'nde düzenlenen törende konuşan eğitimci Nöroloji Uzmanı Dr. Sevda Sarıkaya, Alzaymır Okulu'nun yaklaşık 3 ay sürdüğünü ve her hasta yakınının, 12 saat eğitim aldığını anlattı.

Bu eğitimin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Sarıkaya, Alzaymır Okulu'nda, hasta yakınlarına karşılaşılabilecekleri davranışsal problemlerin, yaklaşımların anlatıldığını, hastanın hayat kalitesini artırmak için neler yapılması gerektiğinin anlatıldığını söyledi.

Toplamda bine yakın kişinin eğitimden faydalandığını ifade eden Sarıkaya, "KKTC'den ve Türkiye'nin birçok ilinden eğitime geldiler. Almanya'dan bile katılan oldu. Çünkü bu daha önce hiç yapılmamış bir şey." diye konuştu.

Sarıkaya, "Tutuyorsunuz yüzme bilmeyen bir çocuğu denizin ortasına atıyorsunuz. Çırpına çırpına orada bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Hasta yakınları aynen bu durumdalar." diyerek, eğitimde, hasta yakınlarına profesyonel ağızdan bilgi verildiğini dile getirdi.

Alzaymır Okulu'nu senenin belirli dönemlerinde devam ettireceklerini belirten Sarıkaya, "Hasta yakınları nefes almalı. Çünkü devamlı 7 gün 24 saat hastayla birlikte geçirirseniz psikiyatrik hastalıklar sizde de çıkar." ifadelerini kullandı.

- "Alzaymır Kreşi Projesi düşünüyoruz"

Dr. Sevda Sarıkaya, Üsküdar Belediyesi ile Alzaymır Kreşi projesi üzerine çalıştıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kreş dediğim şey, hastayı sabah evinden servisle alıp, akşam evine servisle bırakan, eğitimli bir personelin olduğu ve hastalara orada hem zihin hem fizik egzersizleri yaptıran ve her hastanın kendi düzeyine göre vakit geçirmesini sağlayan ortamlar. Buna benzer birtakım yerler var fakat sıkıntı şu; hastalar bir profesyonel tarafından gruplandırılmalı. Çünkü her hasta kendine özeldir. Her hastanın bir sürü sorunu vardır. Siz en uçtaki hastayı öbürüyle bir araya getirirseniz orada hastanın daha çok bozulmasına sebebiyet verirsiniz."

Törende daha sonra eğitim alan hasta yakınlarına sertifikaları verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alzheimer Okulu Üsküdar Belediyesi Yrd. Doç. Dr. Sevda Sarıkaya

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