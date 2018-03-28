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Alzaymır plakalarını farelerde yok edebilen antikor üretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 13:05 | Son Güncelleme

Farelerde denenen özel antikor, alzaymıra yol açan amiloid plakalarını temizleyebiliyor

Bilim adamları alzaymıra yol açan, beyinde yapışkan plakalar oluşmasına neden olan amiloid proteini birikimlerini temizleyebilen bir antikor geliştirdi.

ABD'nin Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmacılar fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, alzaymıra yol açan amiloid plakaları içindeki APOE adı verilen bir başka proteini hedef alan "HAE-4" adlı antikor madde sayesinde beyindeki plak oluşumunu temizlemeyi başardı.

Antikorun APOE'yi yok etmenin yanı sıra başıboş durumdaki bağışıklık hücrelerini etkinleştirerek amiloid plakaları tamamıyla temizleyebildiği belirtildi.

Araştırmaya önderlik eden Nöroloji Profesörü David Holtzman, "Çok sayıda hastada amiloid birikimi yıllar içinde gelişiyor. Beyin, bu proteini temizleyemiyor. Bu plakların temizlenmesi, eğer erken yaşlarda başlanırsa, sonraki yıllarda unutkanlık, kafa karışıklığı ve bilişsel gerileme gibi semptomların ortaya çıkmasını engelleyebilir." dedi.

APOE proteini ve çeşitleri alzaymıra yol açan en büyük risk faktörü olarak değerlendiriliyor. Holtzman ve meslektaşları, önceki çalışmalarında APOE'yi hedef alan DNA-temelli bir bileşenin amiloid plakalarını yol açtığı hasarı azaltabildiğini bulmuştu. Ancak plakaların tamamıyla yok edilebilmesinin hastalığın tedavisi açısından çığır açıcı bir adım olacağı değerlendiriliyor.

Bilim adamları, araştırmanın ileri safhalarında benzer bir antikorun insanlar üzerinde güvenli ve etkili şekilde uygulanıp uygulanamayacağını araştıracak.

Araştırmanın bulguları "Journal of Clinical Investigation" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alzaymır amiloid plakları anti-biyotik

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