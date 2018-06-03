Alzheimer babaannesi için 12 lira harcayarak takip cihazı geliştirdi (2)

ZONGULDAK,(DHA) - ZONGULDAK'ta lise öğrencisi Eda Altunkaya (23), alzheimer hastası babaannesinin sürekli kaybolması nedeniyle 12 lira harcayarak 'babaannem nerede' adlı proje geliştirdi. Eda Altunkaya, babaannesinin yakasına taktığı cihaz sayesinde evden uzaklaştığı anda cep telefonuna gelen mesaj ile kaybolmadan müdahale etme şansı yakalıyor. Eda Altunkaya, eğitim gördüğü liseyi bıraktıktan bir süre sonra öğretmenlerinin tavsiyesiyle Zonguldak Meslek Eğitim Merkezi'nde Elektrik-Elektronik Bölümü'nde eğitimine evam etti. Proje geliştirme alanında ilgisi bulunan Eda Altunkaya, alzheimer hastası babaannesinin sürekli kaybolmasından yola çıkarak takip cihazı geliştirmeye karar verdi. Bu yıl mezun olacak olan Eda Altunkaya sadece 12 lira harcayarak cep telefonu yazılımı ve mekanik takip cihazı geliştirdi. 'Babaannem nerede' ismini koyduğu projesini babaannesi üzerinde de deneyen Eda Altunkaya, başarılı oldu. Babaannesinin yakasına çiçekle gizlediği takip cihazını takan Eda Altunkaya, bu sayede evden uzaklaştığı sırada cep telefonuna gelen uyarı mesajıyla babaannesini evin önünde yakalayarak tekrar içeri soktu. AZ MALİYETLE UZUN SÜRE KULLANIM ELDE ETTİ Cihazı daha da geliştirmek istediğini ifade eden Eda Altunkaya, yetkililerden destek beklediğini söyledi. GPS'li cihazların 1 günde sarjı biterken kendi geliştirdiği cihazın 2 yıl pil ömrü olduğunu ifade eden Eda Altunkaya, şöyle dedi Babaannem kendi alzheimer hastası. GPS ile takip cihazları olduğunu gördüm. Ama bu benim işime yaramadı. Güvenilir değildi. Benim yaptığım cihazın pili 2 yıl gibi uzun süre dayanabiliyor. GPS'li olan takip cihazlarının ise 1 günde şarjı bitiyor. Maliyet olarak ta çok yüksek. Ben maliyeti en aza indirerek bir proje yapmak istedim. Denemeler yaptım ve çok az enerji ile en çok verimli olanı tercih ettim. Hasta bir kişi ayağa kalkıp uzaklaştığında bana program bilgi veriyor. 'Hasta uzaklaşıyor' diye program bana titreşimle birlikte uyarı veriyor. Bende müdahale edebiliyorum. Hastaya hemen müdahale ederek uzaklaşmasını engelliyorum. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Güvenilir bir sistem. Kimse için tehdit oluşturmuyor. 'PROJEYİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM' Babaannesi üzerinde de cihazı denediğini ve başarılı olduğunu belirten Eda Altunkaya, Bir yakınım daha var hasta. Ona da bir tane yapacağım. Bu toplumda bir sorun olduğunu düşünüyorum. Birçok kişi bu sorunları yaşıyor. Geliştirilebilir bir proje.Geliştirmek içinde çalışıyorum. Destek verilirse çok iyi olur. Hane içerisine bir alarm sistemi kuracağım. Yazılım ve kodlama olarak onu da yapacağım. Hasta 100 metre menzilden dışarı çıkınca bu cihaz uyarı veriyor. Bu menzili 200 metreye çıkarmakta mümkün, daha ileriye taşımakta. dedi. Proje öğretmeni Tolunay Demirci de öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturan projeler geliştirmesini istediklerini, Altunkaya'nın da çok güzel bir çalışma yaptığını söyledi. Projeyi okullarındaki tubitak bilim fuarında da sergilediklerini ifade eden Demirci, Eda bu konu üzerine çalışma yaptı. Kaynakları araştırdı. Kendi ihtiyacını gören projeyi başarıyla gerçekleştirdi. Eda gibi öğrencilerimiz bizim kayıp pırlantalarımız. Bizim görevimiz bu kayıp pırlantaları topraktan çıkarıp topluma kazandırmak. Eda'yı da topluma kazandırdığımız için çok mutluyuz. Çok daha başarılı olacağına inancımız tamdır. dedi.

