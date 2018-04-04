Alzheimer hastası olan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 31 Mart tarihinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adamı arama çalışmaları 5 gününde devam ediyor.

Çaycuma’nın Gökçeler köyünde yaşayan 85 yaşındaki Hayri Kaya, 31 Mart tarihinde sabah saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmeyince ailesi durumu ekiplere haber verdi. Yaşlı adamın elbiselerinin Filyos Nehri kenarında bulunması üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. Bunun üzerine AFAD ekipleri nehirde arama çalışmasına devam ediyor. Filyos Irmağına düşerek kaybolduğu tahmin edilen 85 yaşındaki Alzheimer hastası Hayri Kaya’nın AFAD ekipleri tarafından aranmasına 5 gününde de devam edildi. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen Hayri Kaya’ya ait herhangi bir ize rastlanamadı.