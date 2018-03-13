"Amaç, sekteye uğrayan Filistin uzlaşısını tamamen dondurmak"

Saldırının hedefinin Hamdallah'ın şahsından çok Filistin uzlaşısı olduğunu kaydeden Utallah, "Olayda doğrudan Hamdallah'ın hedef alındığını düşünmüyorum. Hedef Filistin uzlaşısı idi. Hamdallah ve heyetinin Gazze'den ayrılarak hızlıca Batı Şeria'ya dönmesiyle amaç hasıl oldu." diye konuştu.

Utallah, "Saldırının öncelikli istifade edeni İsrail'dir. Suçluya yönelen parmaklar da onu işaret ediyor." dedi

Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen saldırıyı AA muhabirine değerlendiren Filistinli uzmanlar, "saldırıdan ilk istifade eden tarafın İsrail" olduğuna dikkati çekerek, amacın "Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecini baltalama ve taraflar arasındaki güveni zedeleme" olduğunu ifade etti.

Filistinli uzmanlar, "Gazze Şeridi'nde Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen patlamanın arkasında İsrail'in olduğunu ve uzlaşı sürecini baltalama amacı taşıdığını" belirtti.

Utallah ayrıca bazı radikal örgütler ile Filistinli gruplar içindeki birtakım kesimlerin de ulusal uzlaşıyı kendi çıkar ve politikaları için tehlike olarak gördüğünü dile getirdi.

Saldırının Filistin hükümetinden bakanların Gazze'ye yaptıkları ziyaretlerin önünü keseceğini söyleyen Utallah, önümüzdeki dönemde ziyaretlerde ve bölünmüşlük dosyasının kapatılmasında durgunluk yaşanabileceğini ifade etti.

- "Saldırının arkasında İsrail var"

Batı Şeria'da yayımlanan "El-Eyyam" gazetesi yazarı Talal Avkel de "Saldırının arkasında İsrail var." dedi.

Avkel, "Hamas, Gazze'nin iç güvenliğinden sorumlu olduğu için saldırıdan da sorumlu tutuluyor. Ancak bu saldırıyı gerçekleştiren ya da saldırıya karışan Hamas değil." ifadelerini kullandı.

"Saldırı suikast amacı taşımıyordu. Eğer öyle olsaydı daha dikkatli ve profesyonel yapılırdı." diyen Avkel, "Amaç, sekteye uğrayan uzlaşıyı tamamen dondurmak." diye konuştu.

Avkel, "Bölünmüşlüğün tarafları arasında yaşanan güven krizini derinleştirme çabalarıyla karşı karşıyayız. Uzlaşı dosyasında karşılıklı suçlamalarla ve siyasi çekişmelerle başa döndüğümüzü düşünüyorum." şeklinde konuştu.