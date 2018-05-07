"Amaçları Cumhur İttifakı'nın millet nezdindeki yüksek itibarını zedelemek"

Açıklamasında, "Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü, milletimizin bekası için yarım asırdır toplumsal bir güç odağı, siyasi ağırlık merkezi işlevi gören Milliyetçi-ülkücü hareket ve onun politikadaki mümessili MHP, erken seçimler arifesinde saldırıların odağına oturtulmaya çalışılmaktadır." görüşüne yer veren Yalçın, şöyle devam etti:

Yalçın, İYİ Parti'nin İstanbul Bağcılar'daki seçim standına düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Biz bu filmi daha önce gördük." dedirten bildik senaryoların sahneye konduğunu belirtti.

"İP'li ipsiz önüne gelen, parti standına yapılan saldırıyı fırsat bilerek meselenin aslı astarı ortaya çıkarılmadan doğrudan Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’yi ağır ifadelerle suçlamış, hedef göstermiştir. Amaçları MHP ve onun saygın lideri hakkında kamuoyunda soru işaretleri oluşturmak, aleyhte algı yaratmak ve bu sayede Cumhur İttifakı'nın millet nezdindeki yüksek itibarını zedelemektir. İstanbul’daki saldırıları vesile ittihaz ederek Sayın Genel Başkanımıza karşı haksız yere hücuma geçenlerin yaptığı iş, siyasi ahlaksızlık, düşkünlük ve edepsizliktir. Suretihaktan görünmeye çalışırken kendi seviyesizliklerini ortaya koyan, ismini anmaya bile değmeyecek sosyal medya kabadayılarının içine yuvarlandıkları perişanlık ortadadır. Bu gibiler, FETÖ desteğiyle MHP'de yuvalanmaya çalışan ancak camiamızın bünyesini kirletmemeleri için temize havale edilerek tarlalara süpürülen kifayetsiz muhterisler güruhunun devamı mahiyetindeki ipsiz sapsızlardır."

Yalçın, seçimler öncesinde alınacak mukadder yenilginin faturasını şimdiden MHP'ye çıkarmak için tezgah kurulduğunu ifade ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

- "Ucuz ve yapay bir üste çıkma yöntemi"

Siyasi eleştiride bulunanı, aynı zamanda fiili saldırganlığın tarafı, tahrikçi ve tertipçisi olarak göstermenin, başlı başına bir tertip, kurgu olduğunu belirten Yalçın, eleştiri ve sözlü değerlendirmeleri, müstakbel veya tasarlanmış bir eylem için gerekçe göstermenin, ucuz ve yapay bir üste çıkma yöntemi ve fırsatçılık olduğunu bildirdi.

Yalçın, milletin aldatacağını sanıp seçimlerde oy kazanmayı hesaplayanların boşuna heveslendiğini vurgulayarak, "Kirli odaklarca tezgahlanan birtakım saldırılar, kışkırtmalar üzerinden oy devşirmeye kalkanlar ve bunu kaşımaya çalışanlar, en büyük zararı önce milletimizin kardeşlik ve bütünlüğüne daha sonra da kendilerine vereceklerdir.

Yarım asırlık kutlu mücadelenin şerefli mensupları olan Ülkücüleri kanla, kavgayla bağdaştırmaya çalışmak ise beyhudedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hareketimiz, Cumhur İttifakı'nın en tutkulu taraftarı olacaktır"

Semih Yalçın, Genel Başkan Bahçeli'nin ülkücü hareketi sokaklardan uzak tuttuğunu ancak iç ve dış tehditler karşısında milletçe bilinçli, müteyakkız ve hazırlıklı olunması için camia mensuplarının bulundukları mevkilerde birer misyoner gibi gayret göstermelerine öncülük ettiğini bildirdi.