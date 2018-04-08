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Amanoslar'da terörle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 14:41 | Son Güncelleme

Hatay Valisi Ata: - "(Amanos kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirilmesi) Bölgemizde terör bitene kadar bu mücadele ara verilmeden devam edecek. Gerek jandarma teşkilatımız gerekse de emniyet teşkilatımız başarılı çalışma yapıyor"

Hatay Valisi Erdal Ata, Dörtyol ilçesindeki Amanos kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Bölgemizde terör bitene kadar bu mücadele ara verilmeden devam edecek. Gerek jandarma teşkilatımız gerekse de emniyet teşkilatımız başarılı çalışma yapıyor." dedi.

Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jandarma birimlerinin, terörist grupların eylem gerçekleştireceği istihbaratını almaları üzerine Amanos kırsalında operasyon başlatıldığını hatırlattı.

Operasyonun Hava Kuvvetleri unsurlarıyla gerçekleştirildiğini belirten Ata, "Operasyonda 6 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgemizde terör bitene kadar bu mücadele ara verilmeden devam edecek. Gerek jandarma teşkilatımız gerekse de emniyet teşkilatımız başarılı çalışma yapıyor. İnşallah bu yapılan çalışmaların meyvelerini çok kısa süre içinde göreceğiz." diye konuştu.

Ata, etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Hatay Valiliğinden, dün Amanos kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Valisi Ata terör operasyonu

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