Amanoslar'daki terör operasyonu

İSTANBUL (AA) - Amanos Dağları'nda yürütülen terör operasyonu kapsamındaki arama tarama faaliyetleri sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un babası taziyeleri kabul etti.
Yarın Samsun'da son yolculuğuna uğurlanacak şehit Tokur'un babası Sabahattin Tokur, oğluyla en son Regaip Kandili'nde görüştüğünü anlattı.
"Vatan sağolsun" diyen Tokur, oğlunun bir yıllık evli olduğunu söyledi.
İstanbul Başakşehir'deki baba evinin önüne Türk bayrakları asılırken, yarın Samsun Salıpazarı Fatih Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Kalfalı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.
Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı
Hatay'dan kahreden şehit haberi!
Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum