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Amanoslar'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 16:43 | Son Güncelleme

Şehit Uzman Çavuş Tokur'un babası taziyeleri kabul etti

İSTANBUL (AA) - Amanos Dağları'nda yürütülen terör operasyonu kapsamındaki arama tarama faaliyetleri sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un babası taziyeleri kabul etti.

Yarın Samsun'da son yolculuğuna uğurlanacak şehit Tokur'un babası Sabahattin Tokur, oğluyla en son Regaip Kandili'nde görüştüğünü anlattı.

"Vatan sağolsun" diyen Tokur, oğlunun bir yıllık evli olduğunu söyledi.

İstanbul Başakşehir'deki baba evinin önüne Türk bayrakları asılırken, yarın Samsun Salıpazarı Fatih Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Kalfalı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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Şehit Cenazesi

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