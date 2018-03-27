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Amanoslar'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 19:48 | Son Güncelleme

Şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tokur'un naaşı memleketi Samsun'a getirildi

Amanos Dağları'nda yürütülen terör operasyonu kapsamındaki arama tarama faaliyetleri sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un naaşı memleketi Samsun'a getirildi.

Adana'daki İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen Tokur'un cenazesini, yakınları, Samsun Valisi Osman Kaymak, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Alpay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel ile diğer yetkililer karşıladı.

Şehidin Ankara'da bulunan eşi Melike Tokur ile İstanbul'daki annesi Nazmiye ve babası Sebahattin Tokur'un da bu gece uçakla Samsun'a geleceği öğrenildi.

Yarın Salıpazarı ilçesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehidin naaşının aynı ilçede bulunan şehitlikte toprağa verileceği bildirildi.

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Amanos Dağları Çarşamba Havalimanı Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur Samsun

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