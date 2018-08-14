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Amasra'da bayram rezervasyonları doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 12:40 | Son Güncelleme

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi otel ve pansiyonlarda rezervasyonlar tamamen doldu.

Amasra'da bayram rezervasyonları doldu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi otel ve pansiyonlarda rezervasyonlar tamamen doldu.
Amasra bakir koyları, az dalgalı suları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun bir kalabalık beklediklerini söyledi. Toplam 4 bin yatak kapasitesi bulunan otel ve pansiyonlarda rezervasyonların günler öncesinden dolduğunu belirten Timur, "Belediye olarak bayram tatili için gerekli tedbirlerimizi aldık. Bayram boyunca günübirlik ziyaretçilerle birlikte 70-80 bin turist geleceğini düşünüyoruz." dedi.
Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran ise "Şu anda bütün otellerimiz ve pansiyonlarımız haftalar öncesinden doldu. Önlem amacıyla misafirlerimizin ağırlanması için Ahatlar ve İnpiri köylerimizdeki bazı evlerimizi misafirlerimize açacağız. Havaların güzel gitmesiyle 9 günlük bayram tatilinin yoğun geçeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
Bartın'da 3 kilometrelik sahil şeridiyle özellikle günübirlik turistlerin akın ettiği İnkum tatil beldesinde de otellerde ve pansiyonlarda yer kalmadı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka İnkum'a da uğruyor. Şu anda İnkum'da günlük 10-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak bütün tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

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Amasra'da bayram rezervasyonları dolduAmasra'da bayram rezervasyonları dolduAmasra'da bayram rezervasyonları doldu

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