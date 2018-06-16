Amasra'da bayram yoğunluğu

Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin ilçeye akın ettiğini söyledi.

Özellikle Amasra Kalesi, Çekiciler Çarşısı'nda da yoğunluk gözlenirken, mendirek ve kayalıklarda oturan vatandaşlar da bol bol fotoğraf çektird.

Yeşilin tonları ve denizin mavisiyle bütünleşen doğasıyla ilgi çeken ilçede, Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plajlar bayramın ikinci gününde de tamamen doldu.

Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

İlçenin tarihi, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu belirten Timur, "Başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir ve Antalya gibi illerden de çok sayıda ziyaretçi ağırlıyoruz. İlçede yaz ayları ve hafta sonlarının yanı sıra bayram tatillerinde konaklama talebini karşılamakta güçlük çekiyoruz. Özellikle bugün, ilçe girişinde yaklaşık 3 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu ve misafirlerimiz ilçe merkezine girmekte dahi güçlük çekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Nüfusunun 10 katından fazla turist ağırlıyor"

Bayram öncesi alınan tedbirlerle sorunsuz bir bayram geçirmelerine karşın, özellikle balık lokantalarında uzun kuyruklar oluştuğunu ifade eden Timur, şöyle devam etti:

"Amasra, tarihi ve doğal güzelliğinin yanı sıra balığı, salatası ve insanımızın misafirperverliği ile önemli turizm merkezlerinden biri. Özellikle balık yemek isteyenler için önemli bir nokta. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde 6 bin nüfuslu ilçemiz, nüfusunun 10 katından fazla turist ağırlıyor. İlçemiz Büyük Liman mevkisindeki plajımız tıklım tıklım doldu, şemsiye kuracak yer kalmadı. İlçe merkezindeki park sorunu nedeniyle araçlar, ilçe girişindeki karayolunda kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. İlçe merkezindeki tüm otoparkların dolması nedeniyle sürücüleri, ilçe girişindeki mahallelere yönlendiriyoruz."

Bu arada Bartın'ın İnkumu, Güzelcehisar, Tarlaağzı ve Çakraz sahilleri de tatilcilerden ilgi görüyor.

