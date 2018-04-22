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Amasra'ya 23 Nisan ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 17:54 | Son Güncelleme

Tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, 3 günlük 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinde ziyaretçiler tarafından tercih edildi - Amasra Belediye Başkanı Timur: - "Yaklaşık 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamı doldu, ilçede ciddi anlamda park sorunu yaşıyoruz. 6 bin nüfuslu ilçemiz, bu 3 günlük tatilde nüfusunun 10 katı turist ağırlıyor"

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesinde 3 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen tatilciler, tarihi ilçede yoğunluk oluşturdu.

Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan ilçe, bakir koyları, tertemiz kumsalları ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra, balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Amasra'da, 3 günlük tatili ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı, çay bahçeleri ve parklarda oturup, güneşli havanın tadını çıkardı.

Özellikle Amasra Kalesi, Çekiciler Çarşısı'nda da yoğunluk gözlenirken, mendirek ve kayalıklarda oturan vatandaşların da bol bol fotoğraf çektirdiği görüldü.

Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

3 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların ilçede yoğunluk oluşturduğunu ifade eden Timur, şöyle konuştu:

"Ankara'nın en yakın sahili ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra, özellikle bahar ve yaz aylarında günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Tatilciler, eşsiz doğası ve manzarasıyla tarihin içinde nostaljik bir zaman geçirmenin yanında balık lokantalarında taze çeşitlerle balık ziyareti de yapma imkanı buluyor. İlçede 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamı doldu. Şu anda konaklama talebini karşılamakta güçlük çekiyoruz. Yine ilçe girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ciddi anlamda park sorunu yaşıyoruz. 6 bin nüfuslu ilçemiz, bu 3 günlük tatilde nüfusunun 10 katı turist ağırlıyor. 'İnsanlar Amasra’ya akın etti' desek yeri."

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