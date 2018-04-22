Amasra'ya 23 Nisan ilgisi

"Ankara'nın en yakın sahili ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra, özellikle bahar ve yaz aylarında günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Tatilciler, eşsiz doğası ve manzarasıyla tarihin içinde nostaljik bir zaman geçirmenin yanında balık lokantalarında taze çeşitlerle balık ziyareti de yapma imkanı buluyor. İlçede 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamı doldu. Şu anda konaklama talebini karşılamakta güçlük çekiyoruz. Yine ilçe girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ciddi anlamda park sorunu yaşıyoruz. 6 bin nüfuslu ilçemiz, bu 3 günlük tatilde nüfusunun 10 katı turist ağırlıyor. 'İnsanlar Amasra’ya akın etti' desek yeri."