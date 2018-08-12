HABER

Amasya 6. Şehzadeler Motosiklet Kulübü Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 20:33 | Son Güncelleme

Festivale katılan 400'e yakın motosiklet sürücüsü, kentte gösteri yapıp kamp ateşi yaktı

"Amasya 6. Şehzadeler Motosiklet Kulübü Fetivali", 25 ilden 400'e yakın motosiklet tutkunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yavuz Sultan Meydanı'nda kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde motosiklet sürücüleri gösteri yaptı.

Ardından Gözlek'teki kamp alanına geçen sürücüler kamp ateşi yaktı.

Kısa mesafe yarışları ve şov gösterilerinin yapıldığı festival 2 gün sürdü.

Amasya Şehzadeler Motosiklet Kulübü Başkanı Mustafa Özgen, yaptığı açıklamada, bu tür festivallerde motosiklet sürücülerinin bir yandan eğlenirken bir yandan da birbirlerine tecrübelerini anlatarak eğitim ortamı oluşturulduklarını söyledi.

Özgen, festivale Türkiye genelinden 25 ilden 400'e yakın motorcunun katıldığını belirterek, "Bize bu festivalde destek veren valimize ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet kullanıcılarına da teşekkür ederiz." diye konuştu.

Motosiklet üzerinde bir anlık hatanın ölümle sonuçlanabileceğini vurgulayan Özgen, trafikte herkesi dikkatli olmaya davet etti. Özgen, "Bizler kaportası kendi olan sürücüleriz. Bizlere biraz daha dikkat edilmesini rica ediyorum. Motosiklet sürücüsü arkadaşlarımız da eğitim almadan ve kask donanımı olmadan kesinlikle motosiklet kullanmamalılar." dedi.

PARTNERÇölün altındaki Türk mucizesiÇölün altındaki Türk mucizesi
Denizli'deki aile faciasında baba-kız toprağa verildiDenizli'deki aile faciasında baba-kız toprağa verildi
Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklifMurat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya festival Motosiklet

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?

Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson böyle görüntülendi!

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson böyle görüntülendi!

İstanbul Pendik'teki infaz kamerada! Ayaklarını bağlayıp 4. kattan aşağı attılar

İstanbul Pendik'teki infaz kamerada! Ayaklarını bağlayıp 4. kattan aşağı attılar

Kartal açıklarında tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

Kartal açıklarında tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.