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Amasya'da korkutan deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 06:31 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre saat 06.17'de Amasya'nın Esentepe/Merzifon mevkiinde bir deprem meydana geldi.

Amasya'da korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 06.17'de Amasya'da meydana gelen depremin merkez üssünün Esentepe/Merzifon olduğu açıklandı.

3.8 büyüklüğündeki deprem yerin 1.2 kilometre altında gerçekleşti.

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Amasya deprem Son dakika kandilli

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