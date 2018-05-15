Amasya iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Yeşil Karadeniz'in yeşil ili Amasya'ya Ramazan heyecanı hakim. Elması ile meşhur bu güzel ilimizde Ramazan sofraları için hazırlıklar yapıldı ve artık ilk sahur ile iftar bekleniyor. Tabii bu nedenle ilk sahur ile iftarın saati de merak ediliyor. Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Amasya'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar?

Amasya için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Amasya ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

AMASYA 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

1 Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:26 05:12 12:39 16:33 19:54 21:32 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:25 05:11 12:39 16:33 19:55 21:34 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:24 05:10 12:39 16:33 19:56 21:35 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:22 05:10 12:39 16:34 19:57 21:36 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:21 05:09 12:39 16:34 19:58 21:38 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:19 05:08 12:39 16:34 19:59 21:39 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:18 05:07 12:39 16:35 20:00 21:41 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:17 05:06 12:39 16:35 20:00 21:42 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:16 05:06 12:40 16:35 20:01 21:43 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:14 05:05 12:40 16:35 20:02 21:45 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:13 05:04 12:40 16:36 20:03 21:46 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:12 05:04 12:40 16:36 20:04 21:47 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:11 05:03 12:40 16:36 20:05 21:49 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:10 05:03 12:40 16:37 20:06 21:50 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:09 05:02 12:40 16:37 20:06 21:51 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:08 05:02 12:40 16:37 20:07 21:52 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:07 05:01 12:40 16:37 20:08 21:53 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:06 05:01 12:41 16:38 20:09 21:54 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:05 05:00 12:41 16:38 20:09 21:56 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:05 05:00 12:41 16:38 20:10 21:57 21 05 Haziran 2018 Salı 03:04 05:00 12:41 16:38 20:11 21:58 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:03 04:59 12:41 16:39 20:11 21:59 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:03 04:59 12:41 16:39 20:12 22:00 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:02 04:59 12:42 16:39 20:13 22:00 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:01 04:59 12:42 16:40 20:13 22:01 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:01 04:58 12:42 16:40 20:14 22:02 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:01 04:58 12:42 16:40 20:14 22:03 28 12 Haziran 2018 Salı 03:00 04:58 12:42 16:40 20:15 22:04 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:00 04:58 12:43 16:41 20:15 22:04 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:00 04:58 12:43 16:41 20:16 22:05

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî’, II, 98).