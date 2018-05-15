Amasya iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Yeşil Karadeniz'in yeşil ili Amasya'ya Ramazan heyecanı hakim. Elması ile meşhur bu güzel ilimizde Ramazan sofraları için hazırlıklar yapıldı ve artık ilk sahur ile iftar bekleniyor. Tabii bu nedenle ilk sahur ile iftarın saati de merak ediliyor. Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Amasya'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar?
Amasya için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Amasya ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...
|1
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:26
|05:12
|12:39
|16:33
|19:54
|21:32
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:25
|05:11
|12:39
|16:33
|19:55
|21:34
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:24
|05:10
|12:39
|16:33
|19:56
|21:35
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:22
|05:10
|12:39
|16:34
|19:57
|21:36
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:21
|05:09
|12:39
|16:34
|19:58
|21:38
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:19
|05:08
|12:39
|16:34
|19:59
|21:39
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:18
|05:07
|12:39
|16:35
|20:00
|21:41
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:17
|05:06
|12:39
|16:35
|20:00
|21:42
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:16
|05:06
|12:40
|16:35
|20:01
|21:43
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:14
|05:05
|12:40
|16:35
|20:02
|21:45
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:13
|05:04
|12:40
|16:36
|20:03
|21:46
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:12
|05:04
|12:40
|16:36
|20:04
|21:47
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:11
|05:03
|12:40
|16:36
|20:05
|21:49
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:10
|05:03
|12:40
|16:37
|20:06
|21:50
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:09
|05:02
|12:40
|16:37
|20:06
|21:51
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:08
|05:02
|12:40
|16:37
|20:07
|21:52
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:07
|05:01
|12:40
|16:37
|20:08
|21:53
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:06
|05:01
|12:41
|16:38
|20:09
|21:54
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:05
|05:00
|12:41
|16:38
|20:09
|21:56
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:05
|05:00
|12:41
|16:38
|20:10
|21:57
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:04
|05:00
|12:41
|16:38
|20:11
|21:58
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|03:03
|04:59
|12:41
|16:39
|20:11
|21:59
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|03:03
|04:59
|12:41
|16:39
|20:12
|22:00
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|03:02
|04:59
|12:42
|16:39
|20:13
|22:00
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|03:01
|04:59
|12:42
|16:40
|20:13
|22:01
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:01
|04:58
|12:42
|16:40
|20:14
|22:02
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:01
|04:58
|12:42
|16:40
|20:14
|22:03
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|03:00
|04:58
|12:42
|16:40
|20:15
|22:04
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:00
|04:58
|12:43
|16:41
|20:15
|22:04
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:00
|04:58
|12:43
|16:41
|20:16
|22:05
GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?
Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî’, II, 98).
ORUÇLU İKEN KAN VERMEK VEY ALMAK ORUCU BOZAR MI?
Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).
Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi “Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.” şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.
AMASYA'NIN CAMİLERİ
Teravih namazını cemaatle kılmak için Amasya'daki çeşitli camilerinden birine gidebilirsiniz.
RAMAZAN MESAJLARI
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi
Filistinlilerle dayanışma amacıyla Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi
Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar
UBER aracında şok olay! Sarhoş kadına tecavüz edip selfie çekti
HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tüm cumhurbaşkanı adaylarını Filistin için ortak mitinge çağırdı
Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!
Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki: Halkımız vazgeçmeyecek
Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!
Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali
Gazze sınırında gergin anlar! İsrail askerleri böyle müdahale etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum