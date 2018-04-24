HABER

Amasya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 18:30 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2'si tutuklandı

Amasya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklandı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Amasya, İzmir ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen kamu görevlileri, iş adamları ile ev hanımlarından oluşan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartılan 7 zanlıdan kanun hükmünde kararname ile kapatılan Merzifon Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hayati Erkek ve sözde "mahrem imam" Sezai Özcan savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Savcılığa getirilen zanlılardan 2'si savcılık ifadeleri sonrası, 3'ü ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer 5 zanlı da emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandıEngelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
finans yapılanması 2 tutuklama Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon

En Çok Okunan Haberler

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Ahu Tuğba soluğu Amerika'da aldı! Kızım mezun oldu

Ahu Tuğba soluğu Amerika'da aldı! Kızım mezun oldu

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi

Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi

Bozdağ'dan AKPM'ye tepki!

Bozdağ'dan AKPM'ye tepki!

TSK açıkladı! Gri listedeki Mehmet Şirin Çakır öldürüldü

TSK açıkladı! Gri listedeki Mehmet Şirin Çakır öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile AK Parti Genel Merkezi'nde Gül'ün adaylığını görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile AK Parti Genel Merkezi'nde Gül'ün adaylığını görüşüyor

BMMG tarafından düzenlenen 'Muhasebenin dünü, bugünü ve yarını' yemeğine büyük ilgi

BMMG tarafından düzenlenen 'Muhasebenin dünü, bugünü ve yarını' yemeğine büyük ilgi

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.