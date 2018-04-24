Amasya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Amasya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklandı.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Amasya, İzmir ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen kamu görevlileri, iş adamları ile ev hanımlarından oluşan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartılan 7 zanlıdan kanun hükmünde kararname ile kapatılan Merzifon Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hayati Erkek ve sözde "mahrem imam" Sezai Özcan savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Savcılığa getirilen zanlılardan 2'si savcılık ifadeleri sonrası, 3'ü ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer 5 zanlı da emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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