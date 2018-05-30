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Amasya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 21:22 | Son Güncelleme

KHK ile kapatılan şirket çalışanlarına yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

Amasya merkezli iki ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan şirket çalışanı 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Amasya ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
15 gözaltı Amasya FETÖ/PDY operasyon

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