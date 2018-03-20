Amasya merkezli uyuşturucu operasyonu

Amasya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Amasya, İstanbul, Samsun ve Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlıların adreslerini belirledi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 22 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca ile 129 tabanca mermisi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 6 şüphelinin da arandığı bildirildi.
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