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Amasya merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:05 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Amasya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Amasya, İstanbul ve Yozgat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlıların adreslerini belirledi.

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada 31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Amasya operasyon tutuklama uyuşturucu

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