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Amasya'da 10 bin kişi 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 04:11 | Son Güncelleme

AMASYA'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü'ne 10 bin kişi katıldı.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü'ne 10 bin kişi katıldı.

Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstasyon Köprüsü'nde toplanan binlerce kişi, Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü. 10 bin kişinin sloganlar atarak yürüdüğü Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü'ne, Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşte katılanlar büyük bir Türk Bayrağı taşıyıp 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Yavuz Selim Meydanı'na gelen grup burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

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