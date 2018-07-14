Amasya'da 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 15 Temmuz şehidi Ümit Çoban mezarı başında dualarla anıldı.
Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ümit Çoban'ın, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki mezarını, Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ziyaret etti. Burada Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi. Vali Varol ve bareberindekiler ardından Şehit Çoban'ın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan ailesini evinde ziyaret etti.
Anne Arife Çoban, oğlunun ölümünün 2'nci ölüm yıl dönümünde kendisini ziyarete gelen Vali Osman Varol'a teşekkür etti. Vali Varol ise "15 Temmuz gecesi, milletimizi savunmak adına tahsis edilen silahları millete çeviren hainlere karşı, tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi iman dolu göğüsleriyle kendilerini siper eden Ümit Çoban ve diğer bütün şehitlerimiz, vatanımızı ve milletimizi müdafaa uğruna canlarını veren aziz şehitlerimiz ilelebet gönüllerimizde ve hatırlarımızda olacak" dedi.
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