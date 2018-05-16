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Amasya'da 154 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 21:41 | Son Güncelleme

İftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren bando, 154 yıllık geleneği bu ramazanda da sürdürüyor

Amasya'da iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, kentte 154 yıldır sürdürülen geleneği bu ramazanda da yaşatıyor.

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Harşena Kalesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, elektriğin olmadığı dönemlerde vatandaşlara, iftar ve sahur vakitlerinin yaklaştığının bu yolla hatırlatıldığını söyledi.

Özdemir, 154 yıldır sürdürülen geleneği yaşattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Amasya Belediyesi bando takımı, iftara az bir süre kala Harşena Kalesi'ne gelerek çeşitli marşları ve türküleri çalarak iftarın yaklaştığını vatandaşlara duyuruyor. Arkadaşlarımız mehter marşları, güncel türküler ve vatandaşların cep telefonuyla istek yaptığı marşları ve türküleri çalıyor. Bu sene ramazan ayını İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamından dolayı buruk geçiriyoruz."

Bando ekibinin şefi Hakan Dinçer ise her sene sahur ve iftar öncesinde kaleye çıkıp görevlerini icra ettiklerini belirterek, "Bu geleneği devam ettirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Vatandaşın istek parçalarını alıyoruz, onları da çalmaya çalışıyoruz, kahramanlık türküleri çalıyoruz. Bize miras kalan bu geleneği gelecek nesillere emanet edeceğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

- Amasyalılar, bir buçuk asırdır ateşlenen topla iftar açtı

Öte yandan, 1860'lı yıllarda Amasya Mutasarrıfı Ziya Paşa tarafından ramazanda iftar ve sahur saatlerini kent sakinlerine duyurmak üzere kullanılmaya başlanan top, bugün de işlevini yerine getirdi. 1,5 asırdır kullanılan topu bu kez Belediye Başkanı Cafer Özdemir ateşledi.

Amasyalılar top atışıyla orucunu açtı.

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