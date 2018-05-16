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Amasya'da 156 yıllık gelenek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 22:55 | Son Güncelleme

AMASYA'da, 156 yıllık devam eden gelenek ile her Ramazan ayında iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren Belediye Bandosu, bu yıl da geleneği sürdürdü.

Amasya'da 156 yıllık gelenek

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da, 156 yıllık devam eden gelenek ile her Ramazan ayında iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren Belediye Bandosu, bu yıl da geleneği sürdürdü. Ancak Filistin’de yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye'de ulusal yas ilan edilmesi ve sınır ötesinde mücadele eden askerler nedeniyle diriliş, plevne ve mehter marşları çalınacak.
Amasya Belediye Bandosu, bu Ramazan ayında da 300 metre yükseklikteki Harşena Dağı'nda, kent merkezinden duyulacak şekilde iftar öncesi konser vermeye başladı. 156 yıldır devam eden bu gelenek kapsamında bando bu yıl, Filistin'de yaşanan olaylar ve sınır ötesinde mücadele eden askerler nedeniyle Türkiye'de ulusal yas ilan edildiği için diriliş, plevne ve mehter marşları çalacak. Bu yıl iftar ve sahur öncesinde hareketli parçalara yer verilmeyeceği belirtildi. Belediye Bandosu bugün iftar zamanı da Harşena Dağı'na çıkarak marşlar çaldı. Bando Şefi Hakan Dinçer (36), "İftar öncesi ve sahur öncesi marşlar, mehterler ve halkımızın isteklerini alaraktan, iftarı ve sahur öncesini bilgilendiriyoruz. Bu da 150 yılı aşkın bir gelenek, bizde bu geleneği devam ettirmekten gurur duyuyoruz. Bu yılki repertuarımızda diriliş, plevne marşı ve mehterlerle devam edeceğiz. Hareketli parçalara çok fazla ağırlık vermeyeceğiz" dedi.
Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ise 156 yıllık geleneği yaşattıklarını söyleyerek, "Bando takımımız repertuarını yenilemesi özellikle son zamanlarda ülkemizde sürdürülen terörle mücadele noktasında hatta sınır ötesindeki yapılan mücadelede milletimizin duygularını, hissiyatlarına ortaya çıkarıyor. Özellikle o kahramanlık türkülerini söylemek halkımızın bizden yoğun bir talebi neticesinde gerçekleşen bir olay, gençlerimizde maşallah bunları çokta güzel yapıyorlar. Bandomuzun ağzına, yüreğine sağlık" diye konuştu. Konuşmasının ardından Belediye Başkanı Cafer Özdemir iftar topunu ateşledi.

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Amasya'da 156 yıllık gelenekAmasya'da 156 yıllık gelenekAmasya'da 156 yıllık gelenekAmasya'da 156 yıllık gelenek

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