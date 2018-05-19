Amasya'da 19 Mayıs törenlerle kutlandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.
Amasya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki ilk tören sona erdi. Çelenk sunma törenine Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Sağlık İl Müdürü Dr. Öner Nergiz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.
İkinci program Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur ve Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir; öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Program öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösterilerle devam etti. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren spor takımlarına protokol tarafından altın hediye edildi. Halk oyunları ekibinin 'Amasya Oratoryosu Kurtuluş' adlı gösterisi sırasında, öğrenciler spor salonu tavanından dev Türk bayrağı indirdi. Program protokolün öğrencilerle fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.
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